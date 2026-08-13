Installation des ponts mobiles : Le ministère forme des techniciens pour parer aux urgences

Le ministre de la construction de la patrie, le camarade Mikaïlou SIDIBÉ s’est rendu dans l’enceinte de l’Ecole nationale des travaux publics où des techniciens de son département prennent part à une formation pratique dédiée aux techniques de montage des ponts métalliques mobiles de type « unibridge ».

Axée sur l’opérationnalité immédiate des équipes techniques, cette initiative vise à renforcer les capacités techniques des acteurs nationaux en matière de montage, de démontage, d’entretien et de déploiement opérationnel desdits ponts afin d’améliorer la capacité d’intervention rapide de l’État en cas de rupture de circulation.

Au cours de sa visite, le camarade Mikaïlou SIDIBÉ a souligné l’importance capitale du transfert de savoir-faire aux cadres burkinabè qui permettra, selon lui, d’allier la théorie à la pratique, conformément à la vision du président du Faso.

S’adressant aux formateurs et aux participants, le ministre a salué et encouragé la rigueur des modules qui seront dispensés. Il a aussi réitéré la volonté du gouvernement de privilégier des solutions techniques fiables, durables et rapidement déployables sur le terrain.

Au total, ce sont cent vingt (120) agents issus du ministère de la construction de la patrie, du génie militaire et de l’agence Faso Mêbo qui seront formés à cette technique.

DCRP/MCP