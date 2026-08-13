Immersion patriotique obligatoire : une délégation gouvernementale encourage les appelés à Banfora

Une délégation ministérielle a visité, le mardi 11 août 2026 à Banfora, les appelés de l’Immersion patriotique obligatoire (IPO) 2026 de la région des Tannounyan. Accompagnés du gouverneur et d’autorités régionales, les ministres ont parcouru les quatre sites pour s’enquérir des conditions dans lesquelles se déroule cette formation civique et patriotique.

Deux semaines après le début de l’Immersion patriotique obligatoire (IPO) 2026, les premiers résultats enregistrés auprès des appelés de la région des Tannounyan sont jugés satisfaisants. C’est le constat fait par une délégation gouvernementale qui a effectué, le mardi 11 août 2026 à Banfora, une visite sur les quatre sites abritant les appelés. La délégation était composée de la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Dr Aminata Zerbo, et du ministre Secrétaire général du gouvernement, Ousmane Ouattara. Elle était accompagnée du gouverneur de la région des Tannounyan, Patrice Yéyé, ainsi que de plusieurs autorités régionales.

La visite a conduit les membres de la délégation successivement à l’Etablissement Louis Querbes, au lycée municipal Jacques Toula, au lycée Héma Fadouah Gnambia et au lycée provincial Lompolo Koné. A chacune des étapes, les ministres se sont entretenus avec les appelés et leurs encadreurs, avant de visiter les infrastructures et les espaces dédiés à leur accueil et à leur formation. La délégation a également assisté à des exercices pratiques permettant d’apprécier les connaissances déjà acquises par les appelés après deux

semaines d’immersion. La visite s’est achevée autour d’un déjeuner partagé entre les membres de la délégation gouvernementale et les pensionnaires des différents sites. Au terme de cette tournée, la ministre Aminata Zerbo s’est déclaré satisfaite des conditions

dans lesquelles se déroule l’immersion.

Des valeurs utiles

Elle a notamment relevé les dispositions prises pour assurer la prise en charge des appelés.

« Nous avons vu des infirmeries fonctionnelles avec des agents de santé sur place », a-t-elle indiqué, citant cette présence comme un exemple des mesures prises pour garantir de bonnes conditions de séjour et de formation. La ministre a également salué l’état d’esprit des appelés. Selon elle, ces derniers se montrent fiers de participer à cette immersion, mesurent l’importance de l’opportunité qui leur est offerte d’acquérir des valeurs utiles à leur épanouissement et à la construction de la nation.

Parmi ces valeurs, elle a cité notamment la discipline, le respect des aînés et le sens de l’ordre. Pour Aminata Zerbo, l’acquisition de ces principes doit contribuer à faire émerger de « nouveaux Burkinabè » engagés dans la construction d’un Burkina Faso nouveau. « Ils sont désormais conscients du rôle qu’ils doivent jouer pour relever les défis du pays », a-t-elle affirmé. La délégation gouvernementale a, par ailleurs, apprécié l’engagement des équipes d’encadrement.

« Nous avons vu des instructeurs motivés et engagés qui, en deux semaines, ont réussi à opérer une transformation impressionnante des appelés », a souligné le ministre Aminata Zerbo. Les visiteurs ont également félicité l’équipe de coordination régionale, conduite par le gouverneur Patrice Yéyé, pour le travail accompli dans l’organisation et le suivi de l’IPO dans la région. Du côté des appelés, le bilan des deux premières semaines est également jugé positif. Amidou Sy Traoré, délégué général des appelés du site du lycée provincial Lompolo Koné, a indiqué que la formation se déroule dans de bonnes conditions.

Selon lui, les appelés ont déjà beaucoup appris au cours de ces deux semaines, notamment sur les valeurs liées au patriotisme et à la vie en communauté. Il estime que l’immersion contribue à renforcer l’amour de la patrie, le respect des aînés, mais aussi la solidarité et l’union entre les jeunes. Ainsi, à mi-parcours, la délégation gouvernementale repart de Banfora avec une appréciation positive du déroulement de l’IPO 2026 dans la région des Tannounyan, tant au regard des conditions d’accueil que de l’engagement des appelés et de leurs encadreurs.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com