Le ramassage anarchique de sable à Ouagadougou est devenu une pratique courante pour certaines personnes surtout en ces temps de saison pluvieuse. En effet, juste après chaque pluie, sur les routes et dans les six mètres des quartiers, des jeunes, femmes ou enfants munis de pelles et de brouettes s’adonnent à cette activité de ramassage de sable. Mais, elle comporte de graves dangers pour la population et pour l’environnement, car elle entraine entre autres la dégradation du sol (des trous), qui peuvent être sources d’accidents. C’est le lieu d’interpeller donc les autorités compétentes à renforcer davantage le contrôle en vue de mettre la main sur ces individus indélicats qui dégradent nos routes. Les riverains sont aussi appelés à jouer leur rôle de veille et de sensibilisation de ces personnes sur les conséquences du ramassage de sable.

Assami TIENDREBEOGO

(Stagiaire)