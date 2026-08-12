‎Confédération AES : Le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ Président du Fso, réaffirme son soutien aux initiatives humanitaires et de promotion du genre

Le Président du Faso, Chef de l’État, Président de la Confédération des États du Sahel, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a accordé une audience, ce mercredi 12 août 2026, aux ministres chargés de l’Action humanitaire et du Genre des pays de la Confédération des États du Sahel (AES).

‎Conduite par la Ministre burkinabè de la Famille et de la Solidarité, le Lieutenant-Colonel Passowendé Pélagie KABORÉ, la délégation est venue rendre compte de la tenue à Ouagadougou du 2e forum humanitaire conjointement avec la réunion des ministres chargées du Genre de AES.

‎‎De l’urgence à la résilience

‎‎Au regard des défis sécuritaires et socio-économiques du Sahel, la stratégie humanitaire de l’AES doit dépasser la simple gestion de la crise immédiate pour bâtir un avenir durable, selon la porte-parole de la délégation, la Ministre de la Santé et du Développement social du Mali, Colonel-Major Assa Badiallo TOURÉ.

‎« Par rapport à l’humanitaire, il faut qu’on sorte de tout ce qui est urgence pour passer à la résilience et à des projets de relèvement pour nos populations », a-t-elle indiqué, tout en soulignant que cette orientation s’inscrit dans l’élaboration d’une feuille de route commune issue des concertations précédentes tenues à Niamey et à Bamako.

‎‎Lancement imminent de la Plateforme des Femmes de l’AES

‎Le volet social et inclusif est aussi dans l’agenda des ministres de la Confédération, qui s’activent pour une représentativité des femmes au Sahel. « En ce qui concerne le forum sur le Genre, il y aura le lancement de la plateforme des femmes de l’AES », a annoncé Madame Assa Badiallo TOURÉ.

‎‎Réconfortées par les directives et l’engagement du Président de la Confédération AES à les accompagner, les ministres se disent confiantes quant à la concrétisation des projets de l’An 2 de la Confédération pour le bonheur de leurs populations.

‎Direction de la communication de la Présidence du Faso