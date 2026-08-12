Barrage de Loumbila : la suspension des prélèvements d’eau brute levée

Le gouverneur de la région de l’Oubri Sy Assetou Barry/Traoré, a annoncé, mardi 11 août 2026, la levée de la suspension des prélèvements d’eau brute au barrage de Loumbila. Cette décision intervient à la faveur de l’amélioration notable du niveau de la retenue d’eau, consécutive aux précipitations enregistrées sur le bassin versant.

La situation hydrique du barrage de Loumbila connaît une évolution favorable. Dans un communiqué administratif signé le 11 août 2026 à Ziniaré, le gouverneur de la région de l’Oubri, Sy Assetou Barry/Traoré, a informé les usagers de la retenue d’eau, de la levée de la mesure de suspension de tout prélèvement d’eau brute instaurée depuis le 18 mai 2026.

Selon le communiqué, cette décision fait suite aux rapports de suivi hydrologique transmis par l’Agence nationale des bassins hydrographiques (ANABH). Les données techniques relevées le lundi 10 août 2026 indiquent une cote de 610 cm à l’échelle limnimétrique, correspondant à un volume stocké d’environ 30 millions de mètres cubes. Le barrage affiche ainsi un taux de remplissage de 71,42 % de sa capacité nominale.

Le gouverneur a souligne que cette amélioration résulte des précipitations enregistrées ces dernières semaines sur le bassin versant, lesquelles ont permis une reconstitution significative des réserves en eau de la retenue.

Toutefois, la reprise des prélèvements d’eau brute reste soumise au respect strict de certaines conditions. Les usagers concernés devront notamment être détenteurs d’une autorisation réglementaire de prélèvement en cours de validité délivrée par l’ANABH et se soumettre aux contrôles des services compétents de la Police de l’eau.

L’ANABH poursuivra un suivi régulier du niveau du barrage afin d’évaluer l’évolution de la situation hydrique. Le communiqué précise que de nouvelles mesures restrictives pourront être prises si les conditions l’exigent.

Le gouverneur de la région de l’Oubri a, par ailleurs, invité l’ensemble des usagers à faire preuve de responsabilité, de civisme et de patriotisme pour une gestion rationnelle, concertée et durable de cette ressource d’intérêt général.

La suspension des prélèvements d’eau brute au barrage de Loumbila avait été décidée en mai dernier afin de préserver les réserves disponibles face à une baisse préoccupante du niveau de la retenue.

D. S.