Immersion patriotique obligatoire: la cellule régionale de coordination en « immersion » à Orodara et Bobo-Dioulasso

Le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, a visité le mardi 11 août 2026, les sites de l’Immersion patriotique obligatoire (IPO) à Orodara dans le Kénédougou, et à Bobo-Dioulasso dans le Houet. Mariama Konaté, par ailleurs président de la cellule régionale de coordination de l’IPO, a encouragé les appelés à l’IPO 2026 et les a invités à cultiver les valeurs de patriotisme, de discipline et d’engagement au service de la nation, qui leur seront inculquées.

La ville de Orodara, chef-lieu de la province du Kénédogou, dans la région du Guiriko abrite deux sites d’Immersion patriotique obligatoire (IPO) qui totalisent 1 034 appelés. Le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, par ailleurs présidente de la cellule régionale de la coordination de l’IPO et ses membres ont rendu visite à ses pensionnaires, le 11 août 2026 au lycée Diongolo Traoré. Après une montée des couleurs exécutée par les appelés eux-mêmes, le gouverneur et sa délégation ont assisté à une démonstration de ce que ces bacheliers, session de 2026 ont appris pendant leur intégration aux sites, le 27 juillet 2026.

Le haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saidou Sakira, a saisi l’occasion pour rassurer la cellule que les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette initiative mettent les petits plats dans les grands pour qu’elle se déroule dans de bonnes conditions. Ces acteurs, a-t-il laissé entendre, sont convaincus que la promotion des valeurs patriotiques constitue un levier essentiel pour le renforcement de la cohésion sociale, de l’esprit de responsabilité et de l’engagement citoyen indispensable à la construction d’un Burkina Faso uni, résilient et prospère. Emerveillée par les premiers résultats de l’immersion à Orodara, la présidente a encouragé l’équipe d’encadrement à continuer dans la même dynamique. Elle a rappelé aux appelés de 2026 les objectifs de l’immersion patriotique obligatoire et les a invités à mettre en pratique tout ce qui leur sera enseigné pendant le mois.

Renforcer l’engagement citoyen

Elle a exhorté cette jeunesse à ne pas dormir sur les potentialités que regorge le pays et à faire du Burkina Faso, un Eldorado, envié et courtisé par le monde entier. Le vice-président de la cellule, le lieutenant-colonel Lassané Porgo, a alors appelé les futurs étudiants à s’engager pour tout ce qui arrange le pays et à être disciplinés, patriotes, ordonnés et à s’éloigner de la traitrise et de la tricherie.

Les mêmes messages ont été répétés à Bobo-Dioulasso, au complexe La Solidarité et au lycée mollo Sanou où les pensionnaires ont mis en exergue leur savoir-faire acquis en l’espace de deux semaines. Tout comme à Orodara, la présidente de la cellule régionale de coordination a signifié aux appelés que l’immersion patriotique est une opportunité de renforcer leur engagement citoyen et vise à les préparer pour construire un Burkina Faso souverain.

« L’IPO est une opportunité unique de devenir un Burkinabè engagé et patriote », leur

a-t-elle dit. Elle les a invités à bannir tout comportement susceptible de compromettre leur processus d’apprentissage et le bon déroulement de la formation. En outre, elle les a appelés à cultiver la solidarité et l’amitié et à s’approprier les valeurs prônées par la Révolution progressiste populaire (RPP) comme la loyauté, la probité et l’engagement sincère. L’Immersion patriotique obligatoire (IPO) a officiellement débuté le 27 juillet 2026 et se poursuivra jusqu’au 26 août 2026. Dans la région du Guiriko, 9 703 nouveaux bacheliers de la session 2026 dont 5 024 filles prennent part à cette deuxième édition. Ils sont répartis sur 19 sites dont deux à Houndé et à Orodara et 15 à Bobo-Dioulasso.

Adaman DRABO