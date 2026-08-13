République du Tchad : Tchadiens et Burkinabè célèbrent le 66e anniversaire de l’indépendance

Dans une ambiance conviviale et fraternelle, Burkinabè et Tchadiens ont célébré la fête nationale tchadienne, le mardi 11 août à Ouagadougou.

Le gouvernement burkinabè était repré-senté à cette cérémo-nie par la camarade ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré. Ensemble, ils ont salué la mémoire et l’engagement du peuple tchadien qui, au prix de courage, de sacrifice et de détermination a accédé à l’indépendance, le 11 août 1960. Une détermination qui reste toujours vivace, une lutte continue pour l’indépendance totale, l’émergence et la modernisation de la nation tchadienne. L’ambassadeur du Tchad au Burkina, Mahamat Saleh Adoum Ahmat, a surtout salué les immenses chantiers de développement engagés par le Président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Debi Itno, pour le progrès du pays.

Cette cérémonie commémo-rative a aussi été l’occasion de célébrer la coopération exemplaire entre la Répu-blique du Tchad et le Burkina Faso. Dans son allocution, le diplomate tchadien a salué les excellentes relations de fraternité entre les peuples tchadiens et burkinabè et une coopération économique dynamique entre les deux pays. « Les profondes muta-tions mondiales, géopo-litiques, et économiques imposent une réflexion nouvelle sur la nature des relations de coopération. C’est pourquoi les deux Répu-bliques sœurs se doivent de renforcer leur coopération stratégique afin de relever ensemble les défis et de promouvoir une vision sur la paix, la stabilité et le développement de leurs peuples », a déclaré l’ambas-sadeur, Mahamat Saleh Adoum Ahmat.

Dans son discours, la camarade ministre déléguée a, au nom du président du Faso, traduit les vives félicitations aux autorités et au peuple du tchadien. Elle a rendu hommage aux devanciers et salué la résilience du vaillant peule qui poursuit la lutte en vue de consolider la souveraineté et de promou-voir le dévelop-pement endogène. « Cette commé-moration est un moment de grande fierté nationale mais également un motif de satisfaction pour les pays frères d’Afrique en particulier pour le Burkina Faso qui a toujours partagé avec le Tchad des valeurs de solidarité de fraternité, de dignité et de courage », a-t-elle indiqué. A cette cérémonie, le ministre Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré a soulevé la nécessité pour les deux pays de renforcer leur coopération, de préserver la souveraineté des deux Etats, de renforcer leur autonomie stratégique et de promouvoir des partenariats fondés sur le respect mutuel et la défense des intérêts des peuples.

DCRP/MAE