Longtemps considérée comme un sujet secondaire, la santé mentale occupe aujourd’hui

une place importante dans les préoccupations sociales. Stress, anxiété, solitude, fatigue

émotionnelle ou encore dépression touchent de nombreuses personnes, notamment les jeunes, souvent confrontés aux pressions liées aux études, au travail, aux relations sociales et aux incertitudes de l’avenir. Pourtant, beaucoup choisissent de garder leurs souffrances

en silence, par peur du jugement ou par manque d’écoute. Ce constat révèle une réalité

préoccupante : derrière certains sourires, peuvent se cacher des combats intérieurs difficiles à supporter.

La santé mentale mérite autant d’attention que la santé physique. Parler de ses difficultés, chercher du soutien auprès de proches ou de professionnels et prendre du temps pour soi ne sont pas des signes de faiblesse, mais des actes de responsabilité envers soi-même. Prendre soin de son mental, c’est aussi préserver sa vie. Chacun doit apprendre à écouter ses émotions, à respecter ses limites et à comprendre qu’il n’est pas nécessaire d’affronter seul les épreuves. Une personne en paix avec elle-même est mieux préparée à construire son avenir et à contribuer positivement à sa communauté.

Ange BONTOGO

(Stagiaire)