Première commission mixte de coopération Burkina-Burundi : 14 accords signés

C’est avec une grande satisfaction que s’est achevée la toute première session de la commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République du Burundi, le 13 août 2026 dans la capitale burundaise.

Les travaux intenses et interactifs des experts se sont soldés par 14 accords de coopération, signés par les ministres des Affaires étrangères burkinabè et burundais lors de la cérémonie de clôture. Il s’agit de l’accord de coopération entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République du Burundi en matière d’agriculture et d’élevage, d’accord de coopération entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République du Burundi en matière de sécurité, l’accord de coopération entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République du Burundi dans le domaine de la protection civile, l’accord de coopération relatif aux services aériens entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République du Burundi, l’accord de coopération en matière de santé entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République du Burundi, l’accord de coopération en matière d’emploi entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République du Burundi, l’accord de coopération en matière de travail et de protection sociale entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République du Burundi, l’accord de coopération en matière de jeunesse entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République du Burundi, l’accord de coopération dans le domaine du sport et des loisirs entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République du Burundi, l’accord entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République du Burundi portant suppression de visa en faveur des ressortissants des deux pays titulaires de passeport diplomatique, de passeport de service ou de passeport ordinaire, l’accord de coopération entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République du Burundi en matière de prévention des risques et gestion des catastrophes, l’accord de coopération entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République du Burundi en matière d’enseignement et de formation techniques et professionnels, l’accord de coopération entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République du Burundi dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’accord de coopération entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République du Burundi sur la reconnaissance réciproque et l’échange de permis de conduire nationaux.

Insuffler une dynamique nouvelle

Ces nouveaux instruments juridiques contribueront à insuffler une dynamique nouvelle à une coopération scellée depuis près de trois décennies, pour davantage d’actions de développement au profit des peuples burundais et burkinabè. Dans une convergence de vues, les deux chefs de délégations se sont réjouis de cette nouvelle étape qui vient d’être amorcée et ont émis le vœu qu’ elle se consolide dans la durée. Pour le chef de la diplomatie burkinabè, après cette étape, c’est maintenant que le vrai travail commence

à travers des actions concrètes sur le terrain.

« La signature de ce jour n’est pas un aboutissement : c’est un point de départ. Nous devons poursuivre, sans relâche, les concertations, en vue d’une bonne mise en œuvre des instruments juridiques qui viennent d’être signés. Une Commission mixte n’est pas une simple formalité diplomatique : c’est un outil de gouvernance de la coopération, l’instance où l’intention politique de nos chefs d’Etat se transforme en programmes concrets, en projets mesurables, en résultats tangibles pour nos populations », soutient le camarade ministre des Affaires étrangères burkinabè, Karamoko Jean Marie Traoré.

Reconnaissant également la nécessité d’aller vite et bien dans la concrétisation des accords signés, le ministre des Affaires de la République du Burundi encourage son pays et le Burkina Faso à dorénavant compter l’un sur l’autre et explorer les possibilités d’une coopération Sud-Sud fondée sur la confiance, le respect mutuel, la solidarité et la recherche d’intérêts communs. « Nous devons engager des échanges entre opérateurs économiques, promouvoir les investissements réciproques, développer les partenariats entre les secteurs privés, faciliter la circulation des biens et des services et mieux faire connaître les opportunités qu’offrent nos deux économies. Nous devons également accorder une place de choix à la jeunesse qui constitue à la fois la principale force vive de nos nations et le moteur de leur avenir », a indiqué le ministre Edouard Bizimana.

Rappelons que c’est en droite ligne des très hautes instructions données par les Présidents Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Evariste Ndayishimiyé du Burundi que s’est tenue la présente session de la commission de Coopération entre les deux pays. Elle traduit ainsi une ambition claire et partagée de faire de la coopération entre le Burundi et le Burkina Faso une référence de la coopération Sud-Sud, bâtie sur les fondamentaux que sont l’intégration régionale et la paix. Pour une mise en œuvre effective des accords signés, les deux parties ont décidé de la formalisation diligente des comités

sectoriels de suivi des engagements.

DCRP/MAE