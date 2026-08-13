A chacun son éclipse !

Depuis que la douce lune, dans son errance indécente, est allée s’exhiber en tenue d’Eve devant le soleil en chaleur, personne ne sait ce qui se passe réellement au-dessus de nos têtes. Pendant que les profanes applaudissaient le courage débordant de la lune ou peut-être la couardise avilissante du soleil, moi je cherchais sans ellipse, le sens profond d’une telle éclipse. Il n’y a même pas une semaine, la terre nous échappait sous les pieds frêles de la Colombie, en Equateur et au Panama sur une magnitude de 7,4 et hier à côté, c’était la lune dans son indiscipline notoire qui allait à la rencontre de l’immense boule de feu à plus de 384 000 km de nos têtes évidées.

En nous plongeant pendant deux minutes dans le noir total, à 17H GMT, la lune peut se vanter d’avoir fait le buzz sur terre, comme nous sur les réseaux sociaux. Mais à quel prix ? Au nom de qui ou de quoi peut-elle s’aventurer à nous priver d’un soleil situé à 150 millions de km de nos vies d’éphémère, fût-il en deux minutes ? Il nous faut de l’ordre et de la discipline au ciel ! On ne peut pas laisser cette lune baladeuse, vagabonder tête baissée, sans respect pour le code de la route et nous jeter en pâture aux enfers sur Jupiter. Et dire que des gens bien pensants ont tout arrêté pour assister au clash des astres tout comme nous les aimons sur terre. Et si la lune dans son zèle décidait de voler droit dans les bras de braise du soleil ?

Ce 12 août 2026, pendant que la terre tremblait en happant des vies sans concession, le ciel regardait le désastre entre la lune et le soleil en souriant. Mais qui peut mieux expliquer au-delà de la science et mieux qu’elle, le sens d’un tel phénomène avec des mots qui ne souffrent pas de nos maux ? Pourquoi cette éclipse et avait-elle la possibilité d’être évitée ? Qui pouvait d’ailleurs nous épargner cet alignement fugace, ce mariage cosmique ou ce basculement brutal et brusque dans le ciel de nos ignorances profondes ?

J’ose espérer que rien ne s’est passé entre la lune et le soleil à notre insu et que l’univers n’aura rien sur la conscience pour nous avoir caché la vérité tout comme nous sur terre. Oui, sur terre nous mentons ; nous mentons tellement que chaque jour, il y a une clipse avortée ou étouffée en nous. Mais on « s’en fout » de la voix intérieure qui gronde dans la nuit de nos entrailles infectes. Rien ne sert de porter des lunettes pour voir ce que l’on devait éviter du regard.

Cette éclipse marque la fin d’un temps ou d’un cycle, celui de la duplicité dans la complicité, celui de la dissimulation qui se complaît dans les coulisses de nos égos. Bientôt, la lumière sera et plus éclatant sera l’éblouissement des âmes souillées. La vérité est en route et comme cette éclipse, rien ni personne ne pourra l’arrêter. Sans le savoir et sans y croire, nous venons de faire un saut dans l’arène du destin. Seuls les dignes sortiront indemnes des coups du karma. Rien ne sert de se défendre ou de s’agripper au banc de touche d’une vie dissolue désormais révolue.

En attendant l’éclipse salvatrice de nos égos face à la lumière, et le tournant décisif de nos petites vies de « dindons gonflés » ou de « pintades orgueilleuses », repentons-nous et reconnaissons-nous faillibles à nous-mêmes. Sonnons la révolte en nous et contre cette part de nous-mêmes qui pêche à chaque fois que cet égo crie à l’intérêt personnel. Nous sommes à la croisée des chemins du grand changement, le contexte est à la vérité, l’heure est à la transparence. Et si nous nous éclipsions un instant pour penser nos vies d’homme inassouvi à l’appétit vorace ?

Et si l’on s’éclipsait un matin ou un soir en toute discrétion pour changer de l’intérieur sans rien dire à personne, pour être la meilleure version de soi-même ? Et si l’on regardait finalement l’autre comme soi-même, juste le temps d’une vraie éclipse et se raviser ? Et si la véritable révolution commençait en nous dans le secret de nos cœurs qui parlent plus que les mots ? Et si l’on aimait enfin ce pays avec des actes et sans laisser nos actes parler ?

Clément ZONGO

clmentzongo@yahoo.fr