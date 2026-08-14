ZAMA D’OR 2026 : le jury installé pour consacrer l’excellence dans la communication

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, a procédé, ce vendredi 14 août 2026 à Ouagadougou, à l’installation officielle des membres du jury de la première édition du concours « ZAMA D’OR ».

Cette nouvelle distinction vise à promouvoir l’excellence dans les métiers de la communication et de la publicité, en encourageant la créativité, les bonnes pratiques et la production de contenus porteurs de valeurs citoyennes, culturelles et endogènes.

Au cours de la cérémonie, le ministre a rappelé que les professionnels de la communication et de la publicité ont une responsabilité particulière dans la construction d’une société de paix et le renforcement de la cohésion sociale. Par leurs mots, leurs images et leurs créations, ils contribuent à façonner les représentations sociales et à accompagner la marche du pays vers un avenir meilleur.

S’adressant aux 15 membres du jury, il les a invités à accomplir leur mission avec rigueur, impartialité, responsabilité et indépendance. Pour lui, leur travail sera déterminant pour asseoir la crédibilité et le prestige du ZAMA D’OR, appelé à devenir un véritable label de référence. Pour cette première édition, 29 candidatures ont été enregistrées : 13 en création télévisuelle, 9 en création graphique et 7 en campagne de communication.

L’appellation « ZAMA » rend hommage à la première entreprise de publicité créée au Burkina Faso, connue pour la qualité de ses réalisations. Elle traduit la volonté d’inscrire cette initiative dans la continuité de l’histoire de la communication nationale. Les lauréats seront récompensés le 9 octobre 2026, lors de « La Nuit du Communicateur », qui marquera l’apothéose de cette première édition.