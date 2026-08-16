Camp vacances Faso Mêbo à Dédougou : le Camarade ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, échange avec les campeurs 

‎Le Camarade ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, accompagné des autorités administratives et militaires, a rendu visite le 15 août 2026 aux jeunes du Camp vacances Faso Mêbo réunis à Dédougou.

Cette immersion auprès des campeurs de la 5ème région militaire visait à saluer l’engagement des enfants et de leurs encadreurs dans cette deuxième édition, pensée comme un véritable cadre d’apprentissage, de divertissement et d’éveil citoyen.

‎‎Lors de ses échanges avec la jeunesse, le Camarade ministre a insisté sur l’importance de cultiver des valeurs cardinales telles que la solidarité, la discipline et le patriotisme, tout en bannissant la paresse, le vol et le mensonge. Il a vivement invité les Campeurs à s’inspirer des grandes figures de l’histoire du Burkina Faso, à honorer le sacrifice des Forces de défense et de sécurité (FDS), et à grandir avec un « esprit militaire » guidé par le sens du devoir.

‎Au-delà de l’éducation morale, le camarade Mikaïlou Sidibé a encouragé les campeurs à s’approprier les ateliers pratiques, notamment l’initiation à la confection de pavés, indispensables pour faire d’eux les futurs bâtisseurs de la Nation. Joignant l’acte à la parole, l’autorité ministérielle a d’ailleurs mis la main à la pâte en fabriquant des pavés aux côtés des jeunes, illustrant par l’exemple l’importance de l’effort collectif.

‎Cette visite de terrain s’est achevée dans une ambiance fraternelle autour du partage de la soupe de midi avec les Campeurs . À travers ces moments de proximité et la vision globale du camp Faso Mêbo, les autorités réaffirment leur ambition majeure , forger une jeunesse disciplinée, solidaire et profondément engagée pour la souveraineté et le développement du Burkina Faso.

‎Direction des Affaires juridiques et de la communication de l’Agence Faso Mêbo