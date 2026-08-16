Camp vacances Faso Mêbo à Dédougou : le Camarade ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, échange avec les campeurs 

Le Camarade ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, accompagné des autorités administratives et militaires, a rendu visite le 15 août 2026 aux jeunes du Camp vacances Faso Mêbo réunis à Dédougou.
Cette immersion auprès des campeurs de la 5ème région militaire visait à saluer l’engagement des enfants et de leurs encadreurs dans cette deuxième édition, pensée comme un véritable cadre d’apprentissage, de divertissement et d’éveil citoyen.
Lors de ses échanges avec la jeunesse, le Camarade ministre a insisté sur l’importance de cultiver des valeurs cardinales telles que la solidarité, la discipline et le patriotisme, tout en bannissant la paresse, le vol et le mensonge. Il a vivement invité les Campeurs à s’inspirer des grandes figures de l’histoire du Burkina Faso, à honorer le sacrifice des Forces de défense et de sécurité (FDS), et à grandir avec un « esprit militaire » guidé par le sens du devoir.
Au-delà de l’éducation morale, le camarade Mikaïlou Sidibé a encouragé les campeurs à s’approprier les ateliers pratiques, notamment l’initiation à la confection de pavés, indispensables pour faire d’eux les futurs bâtisseurs de la Nation. Joignant l’acte à la parole, l’autorité ministérielle a d’ailleurs mis la main à la pâte en fabriquant des pavés aux côtés des jeunes, illustrant par l’exemple l’importance de l’effort collectif.
Cette visite de terrain s’est achevée dans une ambiance fraternelle autour du partage de la soupe de midi avec les Campeurs . À travers ces moments de proximité et la vision globale du camp Faso Mêbo, les autorités réaffirment leur ambition majeure , forger une jeunesse disciplinée, solidaire et profondément engagée pour la souveraineté et le développement du Burkina Faso.
Direction des Affaires juridiques et de la communication de l’Agence Faso Mêbo