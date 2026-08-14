Enfants vulnérables du Nazinon: Plus de 200 kits scolaires offerts

L’Association burkinabè pour la promotion de la santé et l’éducation des personnes vulnérables (ABPSEPV) a offert, dans l’après-midi du jeudi 13 août 2026, à Manga, plus de 200 kits scolaires aux enfants issus des familles en difficulté de la région du Nazinon.

Les mains de solidarité de l’Association burkinabè pour la promotion de la santé et l’éducation des personnes vulnérables (ABPSEPV) se sont renforcées dans l’après-midi du jeudi 13 août 2026, à Manga. En effet, les enfants issus de familles vulnérables de la région du Nazinon ont reçu de l’amicale, plus de 200 kits scolaires, composés entre autres de sacs, de bics et de cahiers. L’Association a également remis des équipements biomédicaux au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Manga, dont des prothèses, des béquilles, des lits d’hospitalisation, des couches, des tables de consultation, des tensiomètres, des pots et des balais sanitaires.

Aux Forces de défense et de sécurité (FDS), la structure a fait don de matériels de protection, notamment des gilets et des troches. Quant au personnel de l’éducation, il a reçu de l’amicale, des ordinateurs portables, des rames de papiers, des imprimantes et des encres. Pour la présidente de l’ABPSEPV, Solange Gagnon, l’éducation est le pilier sur lequel repose le développement de toute société. Pourtant, a-t-elle déploré, chaque rentrée scolaire constitue un défi pour certaines familles vulnérables. « Lorsqu’un enfant manque du minimum nécessaire pour suivre les cours, c’est toute sa confiance et sa réussite qui se trouve menacée », a souligné Mme Gagnon. Celle-ci a fait savoir qu’à travers ces 250 kits scolaires, sa structure a voulu modestement contribuer à soulager les parents, mais surtout à redonner le sourire et de la motivation aux élèves. « Chers enfants, ces kits scolaires sont les outils de votre émancipation. Saisissez cette chance, étudiez avec discipline et persévérance pour devenir les leaders et les citoyens engagés de demain », s’est-elle adressée aux bénéficiaires.

Aux professionnels de la santé, la présidente de l’ABPSEPV leur a exprimé son admiration pour leur dévouement quotidien. « Nous espérons que ces équipements contribueront, un temps soit peu, à améliorer les conditions de prise en charge des malades et à soulager les familles », a souhaité Solange Gagnon. La gouverneure du Nazinon, Yvette Nacoulma, a félicité l’Association pour ses actions en faveur des personnes vulnérables de sa région. Répondant à l’appel national à la solidarité, a-t-elle relevé, l’ABPSEPV contribue aux côtés du gouvernement burkinabè à la satisfaction des populations vulnérables. Mme Nacoulma s’est persuadée que l’accès aux soins de santé et à une éducation de qualité pour tous constitue le fondement même de la résilience et de l’épanouissement des communautés. Elle a précisé que cette action de l’Association est en cohérence avec les priorités nationales.

La gouverneure a pour l’occasion invité les bénéficiaires à faire un bon usage du don afin que celui-ci ait un impact durable dans toute la communauté.

Noufou Sawadogo