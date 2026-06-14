SENAC-UB 2026 : « Faites de la culture et du patriotisme les piliers intangibles de votre engagement citoyen », Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO a pris part le samedi 13 juin 2026 dans la Salle polyvalente de Dédougou, à la Nuit des lauréats de la 7e édition de la Semaine Nationale des Arts et de la Culture des Universités du Burkina Faso (SENAC-UB), organisée par le Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU).

‎

‎Cette 7e édition est co-parrainée par le Ministre d’État, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Mobilité, Émile ZERBO, le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO et le Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Annick Lydie PIKBOUGOUM.



‎Organisée du 7 au 14 juin 2026 dans la région de Bankui autour du thème « Diversité culturelle et engagement patriotique : la jeunesse universitaire au service de la cohésion nationale », la SENAC-UB a réuni des étudiants des universités publiques et privées du Burkina Faso.



‎Plusieurs groupes artistiques ont pris part aux différentes compétitions consacrées aux arts du spectacle et de la scène, à l’art culinaire, aux compétitions sportives et aux jeux de société. Les disciplines en lice comprenaient notamment le slam, la musique, le théâtre, l’humour, le conte, les arts culinaires, la lutte traditionnelle, le football, le handisport, le scrabble, le awalé, le damier et la pétanque. La Nuit des lauréats a permis de récompenser les meilleures performances.



‎Dans son message lu par le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur (Pr Adjima THIOMBIANO), le Premier ministre, haut patron de l’événement a félicité l’ensemble des participants et rappelé que cette célébration est avant tout celle du talent et de l’engagement de la jeunesse universitaire. « Il n’y a ni perdants ni gagnants ; vous êtes tous des gagnants », a-t-il indiqué avant d’inviter les étudiants à faire de leur diversité une force au service du Burkina Faso.



‎Prenant la parole au nom des co-parrains, le Ministre Pingdwendé a salué la qualité des prestations et la discipline dont les étudiants ont fait preuve tout au long de la semaine. « Vous êtes les dignes héritiers de nos traditions et les bâtisseurs de notre avenir. Nous vous encourageons à poursuivre dans cette lancée. Faites de la culture et du patriotisme les piliers intangibles de votre engagement citoyen », a-t-il déclaré.

‎Le porte-parole des parrains a également réaffirmé leur engagement à soutenir les initiatives en faveur de l’épanouissement de la jeunesse.



‎

‎La cérémonie a mobilisé plusieurs membres du Gouvernement venus témoigner leur soutien à la jeunesse estudiantine. Cette forte mobilisation traduit l’intérêt accordé à la promotion de la culture, du patriotisme et de l’engagement citoyen comme fondements de la cohésion nationale.

‎

‎Source : DCRP / MCCAT