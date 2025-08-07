Image de la cité

Afin de mettre de l’ordre dans l’occupation des voies publiques de la capitale burkinabè, le Président délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, à travers les 12 arrondissements, a entrepris plusieurs opérations de sensibilisation et de déguerpissement des installations anarchiques de plusieurs voies et alentours des marchés et yaars.

Cependant, le combat est loin d’être gagné, car en plus de cette problématique, l’élevage en milieu urbain et la divagation de certains animaux sont une réalité, avec leur corollaire d’accidents de la circulation notamment.

Cette image illustre parfaitement cette situation sur le Boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, dans la zone de Ouaga 2000, où des usagers discutent la voie aux animaux, le tout dans un incivisme patent. En effet, en plus de la divagation des animaux, aucun des usagers des engins à deux roues n’a porté de casque, le cycliste se rend coupable de l’usage d’un téléphone en circulation et un autre motocycliste a garé son engin sur le trottoir.

Ph : Issa COMPAORE