Trafic d’engrais à Pô : la Police saisit plus de 10 tonnes de produits frauduleux

La Police Nationale a démantelé un réseau de contrebande d’engrais opérant dans la zone frontalière de Dakola, Pô et Kombissiri. L’opération, menée par les éléments du Commissariat central de Police de Pô dans le cadre de l’opération « WIBGA II », a permis l’interpellation de deux individus impliqués dans le trafic et la vente frauduleuse d’engrais de marque YARA.

Les policiers ont d’abord intercepté un véhicule transportant des sacs d’engrais en provenance d’un pays voisin. Les investigations ont ensuite conduit à la découverte d’un magasin servant de dépôt clandestin dans le secteur n°6 de Pô. La fouille des lieux a permis de saisir 210 sacs d’engrais, soit 10,5 tonnes, d’une valeur estimée à près de 5,67 millions de FCFA.

Selon les enquêtes, les suspects s’approvisionnaient à l’étranger avant d’introduire illicitement les produits au Burkina Faso pour les revendre à des commerçants de Pô, Nobéré et Kombissiri.

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