Préparatifs de la rencontre Etat-secteur privé 2026: les acteurs se concertent dans les Tannounyan

La région des Tannounyan a tenu son cadre de concertation régionale public-privé, le jeudi 21 mai 2026 à Banfora sous la présidence du gouverneur de la région, Patrice Yéyé. Les acteurs privés et publics se sont réunis à l’occasion pour examiner l’état de mise en œuvre de leurs recommandations de l’édition passée et pour concocter de nouvelles recommandations pour l’édition à venir.

La région des Tannounyan est prête pour la prochaine rencontre nationale entre l’Etat et le secteur privé. Les acteurs privés et publics de la région se sont en effet réunis, le jeudi 21 mai 2026 à Banfora à l’occasion du cadre de concertation régionale Public-privé sous la présidence du gouverneur, Patrice Yéyé. Pour le gouverneur, cette rencontre régionale se veut un cadre de concertations constructives entre l’administration et le secteur privé et le socle d’un développement harmonieux des différents secteurs d’activités économiques.

Il a d’entrée salué la résilience des acteurs du monde des affaires qui, a-t-il expliqué, accompagnent les efforts du gouvernement dans la reconquête de l’intégrité du territoire contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie des populations. Les concertations régionales, à l’en croire, vont être axées désormais sur les préoccupations spécifiques des acteurs du secteur privé et vont servir de base de réflexion pour la poursuite des réformes majeures en faveur de l’amélioration du climat des affaires.

Concrètement, a fait savoir Patrice Yéyé, les échanges du jour ont permis d’examiner l’état de mise en œuvre des recommandations issues des concertations antérieures, mais également de recueillir de nouvelles recommandations et préoccupations des secteurs d’activités en vue d’y apporter des éléments de réponse. Séance tenante, le gouverneur a invité les administrations locales, selon le domaine de compétence de chacune, à veiller au suivi et à la mise en œuvre des recommandations issues de cette instance. Invite à plus de résilience Le directeur régional de l’industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Kobié Nébié, a précisé que l’administration locale a apporté des éléments de réponses pour ce qui est de sa compétence et a transmis les préoccupations qui n’ont pas eu de réponses au niveau central.

Ce cadre, pour Kobié Nébié, est essentiel surtout que le gouvernement est engagé dans un processus de transformation structurelle de l’économie nationale où les acteurs privés sont appelés à jouer un grand rôle. Le représentant de la Délégation spéciale consulaire nationale, Adama Ouédraogo, a salué le thème central retenu cette année par le gouvernement : « Civisme économique et engagement patriotique : rôle du secteur privé dans le processus de refondation de l’Etat ». Ce thème, a-t-il dit, est un symbole fort de l’intérêt accordé à la communauté des affaires et une invite à plus de résilience afin de contribuer davantage au développement de l’économie nationale.

« Ces concertations constituent un espace privilégié de dialogue entre l’administration publique et les acteurs économiques dans une dynamique de recherche concertée de solutions aux préoccupations du monde des affaires », a-t-il reconnu. La région des Tannounyan, a souligné Adama Ouédraogo, regorge d’importantes potentialités économiques portées par des femmes et des hommes engagés dans la production et la transformation des matières premières et la création de richesses.

Tout en espérant que l’administration, et partant l’Etat, aura une oreille attentive pour les préoccupations qui vont leur être soumises, M. Ouédraogo a invité les participants à faire des recommandations pertinentes à même d’impacter positivement le développement des activités économiques de la région.

Alpha Sékou BARRY

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