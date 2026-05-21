Concertations régionales Public-Privé: un dialogue en vue d’améliorer le climat des affaires dans le Yaadga

Le secrétaire général de la région de Yaadga, Kouilga Albert Zongo, a présidé, le jeudi 21 mai 2026 à Ouahigouya, les concertations régionales public-Privé 2026. Les échanges avaient pour but de permettre aux acteurs d’examiner l’état de mise en œuvre des recommandations des concertations antérieures et de formuler de nouvelles recommandations et préoccupations des secteurs d’activités en vue d’y apporter des éléments de réponse.

Dans la dynamique d’une amélioration continue du dialogue entre l’Etat et le monde des affaires, le gouvernement a institué le Cadre de concertation Public-privé (CC-PP). En prélude à celui de l’année 2026 qui se tiendra sur le thème : « Civisme, économique et engagement patriotique: rôle du secteur privé dans le processus de refondation de l’État », des concertations régionales sont en cours. Celle de la région de Yaadga a eu lieu hier jeudi 21 mai 2026 à Ouahigouya. A l’occasion, les corps constitués de la région et les acteurs du secteur privé étaient présents afin d’examiner l’état de mise en œuvre des recommandations des concertations antérieures et de formuler de nouvelles recomman-dations et préoccupations des secteurs d’activités en vue d’y apporter des éléments de réponse.

A l’ouverture des travaux, Kouilga Albert Zongo, représentant le gouverneur de la région, président du cadre de concertation régionale public-privé du Yaadga, a précisé que l’initiative traduit la volonté du gouvernement de discuter avec les acteurs du secteur privé (les opérateurs économiques) pour la bonne marche de l’économie burkinabè. Un dialogue franc entre les acteurs « La tenue de ces concertations régionales entre Etat et secteur privé s’inscrit dans la dynamique de préparation de la prochaine rencontre nationale gouvernement-secteur privé. L’objectif de ces cadres de concertation est de renforcer le climat des affaires entre le gouvernement et les acteurs du secteur privé. Nous sommes très contents de la forte mobilisation qui témoigne de l’intérêt accordé à ces rencontres d’échanges.

Nous invitons l’ensemble des participants à des échanges francs pour qu’au sortir, l’ensemble des parties prenantes puissent tirer pleinement satisfaction », a-t-il soutenu. Tout en saluant la forte mobilisation, M. Zongo a invité les participant à des échanges francs afin de trouver des solutions pour renforcer la collaboration entre l’Etat et le secteur privé pour faire rayonner l’économie du Burkina Faso. Au nom des acteurs du secteur privé, Raoul Téné a précisé que ces rencontres d’échanges vont contribuer à améliorer les relations entre les acteurs du secteur privé et l’administration, ce qui constitue un atout pour une économie plus performante.

« La rencontre de concertation régionale Public-Privé nous permet, au-delà du diagnostic, de porter collectivement des propositions concrètes auprès des pouvoirs publics. C’est aussi une occasion de renforcer la confiance et la collaboration entre le secteur public et privé au niveau régional », a-t-il soutenu. M. Téné a donc invité les participants à prêter une oreille attentive et surtout à poser des questions sur toutes les zones d’ombre. « C’est à travers ces échanges directs que nous allons trouver les solutions pour faire rayonner l’économie de la région de Yaadga et du Burkina Faso », a-t-il souligné. En marge de la journée d’échanges, les participants ont eu droit à une visite des stands d’expositions des savoir-faire des artisans de la région et une dégustation des produits locaux.

Bassirou BADINI

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