Régime d’assurance maladie universelle: les enseignements après 3 mois de mise en œuvre

Le ministère des Serviteurs du Peuple, à travers la Caisse nationale d’assurance maladie universelle, a organisé un atelier bilan de mise en œuvre de la phase pilote du régime d’assurance maladie universelle, mardi 19 mai 2026 à Ouagadougou.

Après trois mois de mise en œuvre du Régime d’assurance maladie universelle (RAMU), la Caisse nationale d’assurance maladie universelle (CNAMU) veut tirer des enseignements en vue d’améliorer ses prestations. C’est dans cette optique qu’elle a organisé un atelier bilan de mise en œuvre de la phase pilote du RAMU, le mardi 19 mai 2026, dans la capitale burkinabè. La rencontre a réuni des acteurs issus de divers ministères notamment, celui des Serviteurs du Peuple, de l’Economie et des Finances, de la Santé, de la Famille et de la Solidarité, et de la Guerre et de la Défense patriotique, ainsi que des pharmacies, des structures privées de santé et des assurances privées.

L’atelier a été présidé par le ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré. Il a salué la diversité et l’expertise des participants. Il s’agit pour les participants, a poursuivi le ministre, entre autres de dresser le bilan de la gestion des prestations de soins de santé garanties par le RAMU et de présenter la situation des paiements des prestations rendues. La rencontre a été mise à profit également pour identifier les bonnes pratiques, relever les difficultés et contraintes rencontrées en vue de formuler des recommandations concrètes pour l’amélioration et l’extension des prestations de soins de santé.

Par conséquent, le ministre Traoré a exhorté les participants à des discussions franches, constructives et orientées vers les solutions car l’avenir du RAMU dépend en grande partie de la qualité de leurs travaux. « Ensemble, nous devons forger une nouvelle forme d’Etat en refondation, en rupture avec le paternalisme, et axée sur les besoins réels de notre peuple », a-t-il indiqué. Mathias Traoré a par ailleurs soutenu que le département en charge des serviteurs du peuple a franchi une étape significative avec le lancement de la phase pilote du RAMU, le 1er février 2026.

Cette phase a permis de commencer avec 31 116 agents publics et les membres de leurs familles dans les régions du Kadiogo et du Guiriko. Pour lui, c’est un début prometteur. Cependant, le ministre a relevé que le chemin reste encore long pour atteindre une couverture universelle. D’où l’intérêt de cette rencontre bilan. Près d’un millier de bénéficiaires de prestations Dans la même veine, le Directeur général (DG) de la CNAMU, Dr Olivier Constantin Sanon, a assuré que la mise en œuvre du régime d’assurance maladie universelle a été accueillie favorablement par les assurés.

De son avis, en 3 mois de fonctionnement, près d’un millier d’assurés a pu bénéficier de prestations avec les structures de santé. « Le retour est favorable en termes de réduction des coûts de soins. Il y a un assuré qui a déjà pris 14 fois contacte avec un centre de santé. Cela montre que les assurés prennent confiance », s’est-il réjoui. Le DG a néanmoins relevé quelques insuffisances, notamment certaines frustrations liées à l’offre de soins. « Nous allons travailler à les corriger afin d’offrir de meilleures prestations aux assurés. Nous sommes attentifs aux critiques constructives pour nous améliorer et offrir de meilleures prestations aux assurés », a-t-il confié. A partir du second semestre, la CNAMU envisage d’étendre les prestations à l’ensemble des assurés déjà immatriculés.

A ce propos, M. Sanon a annoncé que la CNAMU va continuer la signature de conventions avec davantage de structures pour avoir un maillage du territoire national afin que les assurés bénéficient d’un traitement équitable où qu’ils se trouvent sur le territoire national. « Nous avons des conventions avec des structures tant publiques que privées dans les régions du Kadiogo et du Guiriko. Nous allons les étendre dans les autres régions », a-t-il confié. A ce propos, le ministre des Serviteurs du Peuple a relevé que l’extension du RAMU est une conquête populaire. Voilà pourquoi il a assuré que des jalons importants ont déjà été posés avec l’adoption de 5 décrets en octobre 2025 pour accélérer la réforme de la protection sociale et le lancement en novembre 2025 d’une vaste opération d’immatriculation dans les provinces.

Abdoulaye BALBONE

Mouniratou OUEDRAOGO (Stagiaire)