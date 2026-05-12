Concours sur la santé bucco-dentaire: Gbetcheni Constantin Bertrand Kambiré, lauréat dans la catégorie presse écrite

La direction de la prévention et du contrôle des maladies non-transmissibles du ministère de la Santé a organisé une cérémonie de remise de prix à l’occasion de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, jeudi 30 avril 2026, à Ouagadougou.

La Direction de la prévention et du contrôle des maladies non-transmissibles (DPCM) du ministère de la Santé avec le soutien de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a commémoré en différé la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, célébré chaque 20 mars. A l’occasion de cette commémoration, elle a organisé un concours sur la santé bucco-dentaire en vue de reconnaitre le mérite des meilleures productions des journalistes et influenceurs à l’issue d’une formation.

Après la proclamation des résultats, les lauréats ont reçu leurs distinctions au cours d’une cérémonie de remise des prix, jeudi 30 avril 2026, à Ouagadougou. Gbetcheni Constantin Bertrand Kambiré, collaborateur aux Editions Sidwaya, a remporté le 1er prix dans la catégorie presse écrite pour ses œuvres « Santé bucco-dentaire : Prévenir ou subir le mal et les conséquences au quotidien » et « Quand la santé du corps dépend de la santé bucco-dentaire ». Maxime Ilboudo de la chaine privée BF1 et Gisèle Tirogo de Radio Omega ont reçu les premiers prix dans les catégories télévision et radio, respectivement. L’influenceuse Dora Gueye quant-à-elle s’est adjugée le 1er prix dans sa catégorie.

Chacun des lauréats a reçu un trophée et une enveloppe de 100.000 FCFA. Un sketch de sensibilisation par le club des étudiants bucco-dentistes a mis fin à la célébration de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Accompagné du nouveau Secrétaire général des Editions Sidwaya, Jean Marie Toé et du Rédacteur en chef, Abdel Aziz Nabaloum, le lauréat a présenté son trophée à la directrice générale des Editions Sidwaya, Assétou Badoh. Elle a félicité M. Kambiré pour avoir honoré l’image de la « Maison commune ». Mme Badoh lui a prodigué des conseils et l’a encouragé à maintenir ce dynamisme dans les productions.

La Rédaction