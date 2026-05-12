Coopération bilatérale: le Burkina Faso invité au 4e  Sommet Inde-Afrique

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience, le lundi 11 mai 2026, l’ambassadeur de la République de l’Inde, Om Prakash Meena.

Le diplomate indien est venu transmettre officiellement l’invitation des premières autorités de son pays adressée à celles du Burkina Faso, pour prendre part au sommet Inde-Afrique prévu à la fin du mois de mai à New Delhi. Cet fut également l’occasion pour l’ambassadeur de faire le point des préparatifs du sommet et de partager avec Karamoko Jean Marie Traoré, quelques informations relatives à la participation du Burkina Faso à ce grand rendez-vous.

Om Prakash Meena a indiqué que le Burkina Faso est particulièrement attendu à ce Sommet, au regard du leadership du Président du Faso et au regard des bonnes relations de coopération qui existent et se renforcent de jour en jour entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères dit avoir pris bonne note des informations sur le Sommet dont le programme est « motivant », ce qui annonce de belles perspectives dans la coopération entre l’Inde et les Etats africains. Il a rassuré le diplomate indien de la participation du Burkina Faso à cette rencontre majeure qui permettra, dans le volet bilatéral, de consolider le partenariat entre l’Inde et le pays des Hommes intègres.

DCRP/Ministère des Affaires étrangères