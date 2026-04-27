GPNAL Sports traditionnels: le ministre Annick Pikbougoum donne le coup d’envoi

Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Annick Pikbougoum, a officiellement lancé, le lundi 27 avril 2026, au stade Wobi, les compétitions de sports traditionnels de la 22e de la Semaine nationale de la culture (SNC).

Avant le coup d’envoi, les athlètes ont sacrifié au traditionnel rituel de l’arène sous les yeux de la ministre chargée des Sports, Annick Pikbougoum. Elle a affirmé que dans le contexte actuel de refondation de la Nation burkinabè, marquée par une forte aspiration à la souveraineté, la culture et le sport apparaissent comme des piliers essentiels de transformation sociale et de résilience. « A ce titre, la promotion des sports traditionnels s’inscrit pleinement dans les priorités de l’action gouvernementale, en cohérence avec la dynamique impulsée par la Révolution progressiste populaire (RPP), qui place la valorisation des ressources endogènes au cœur du développement », a-t-elle dit.

Cette année, 73 archers vont s’affronter au tir à l’arc, une première selon les organisateurs. En lutte traditionnelle, ils sont 358 prétendants au sacre suprême dans les différentes catégories. Le ministre a également annoncé qu’en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour la Population (UNFPA), son département va décerner deux prix spéciaux. Un prix d’un montant de 500 000 F CFA va être attribué à une lauréate dans la compétition lutte traditionnelle féminine, dans le poule jeune, et un autre du même montant va être décerné à un lauréat ou une lauréate en situation de handicap dans la catégorie Arts du spectacle. « A travers ces distinctions, nous réaffirmons notre volonté de promouvoir l’égalité des chances, l’inclusion sociale et la pleine participation de toutes les composantes de notre Nation à la vie culturelle et sportive », a-t-elle expliqué. Les compétitions se déroulent jusqu’au 30 avril de 8 heures à 12 heures puis de 15h à 18 h au stade Wobi.

Voro KORAHIRE