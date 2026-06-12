Libertés religieuses au Burkina Faso : La Conférence épiscopale réaffirme son engagement aux côtés de l’État

La Conférence épiscopale du Burkina Faso a clos, le jeudi 11 juin 2026, la série d’auditions initiées par la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) dans le cadre de l’examen du projet de loi portant libertés religieuses au Burkina Faso.

Face aux députés, la délégation de la conférence épiscopale a présenté la vision de l’Église catholique sur le texte en discussion. Tout en saluant l’initiative gouvernementale, elle a exprimé sa disponibilité à accompagner l’État dans la mise en place d’un cadre juridique susceptible de favoriser une pratique responsable des libertés religieuses.

Pour la Conférence épiscopale, l’adoption d’une telle loi intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des discours de haine, des formes de radicalisation et des risques d’extrémisme violent, autant de facteurs pouvant fragiliser la cohésion sociale et le vivre-ensemble. D’où la nécessité, selon elle, de disposer d’un instrument juridique capable de prévenir les dérives et de promouvoir des relations harmonieuses entre les différentes confessions religieuses.

Dans une démarche constructive, la délégation de la Conférence épiscopale a également formulé des observations et des propositions visant à enrichir le projet de loi. Des contributions dont la CAGIDH dit avoir pris bonne note. La CAGIDH a, par ailleurs, salué l’engagement constant de la Conférence épiscopale en faveur de la paix, du dialogue interreligieux et de la consolidation du vivre-ensemble au Burkina Faso, réaffirmant ainsi le rôle essentiel des acteurs religieux dans l’accompagnement des politiques publiques d’intérêt national.

Source : DCRP/ Assemblée Législative de Transition (ALP)