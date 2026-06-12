Dédicace du livre : « Prier par la Parole et les Promesses », une œuvre de Pr Elie KABRE 

Le Sanctuaire Marial Notre Dame de Yagma a accueilli ce jeudi 11 juin 2026, une cérémonie de dédicace lu livre « Prier par la parole et les promesses » du Pr Elie KABRE. Première du genre ce livre, préfacé par le Père Jules Pascal ZABRE et édité par Avé Dignité Humaine compte 116 pages, 09 chapitres thématiques et plus de 400 références bibliques.

Sous le ciel apaisé de Yagma, le Sanctuaire Marial a accueilli ce jeudi 11 juin 2026, une foule de fidèles, d’intellectuels et de personnalités religieuses et civiles venus assister à la cérémonie de dédicace du livre « Prier par la Parole et les Promesses », œuvre du Professeur Elie KABRE. Dans une atmosphère de recueillement et de ferveur, cette cérémonie a mêlé spiritualité, réflexion et partage autour d’un ouvrage qui invite à redécouvrir la puissance de la Parole de Dieu.

A travers ses pages, l’auteur propose une démarche de prière fondée sur les promesses divines pour aider les croyants à s’approprier la Parole et à la vivre au quotidien.

« Ce livre n’est pas seulement le fruit d’une réflexion académique, il est avant tout le fruit d’un cheminement personnel dans la foi, nourrit par la fréquentation quotidienne des saintes écritures, par la méditation attentive de la parole de Dieu et par une expérience vécue de la prière », a souligné le Père Jules Pascal ZABRE dans son allocution, rappelant ainsi que Dieu continu de parler à son peuple et qu’il demeure fidèle à ses promesses. Plusieurs invités ont également témoigné de la pertinence du livre, le qualifiant de source d’inspiration pour la prière personnelle et communautaire.

Le Pr Elie KABRE dans son allocution a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui contribué à la réalisation du livre et à l’organisation de la cérémonie et a invité chacun à « laisser la Parole transformer sa vie ». « Prier par la parole et les promesses n’est pas un manuel de théologie. C’est un témoignage vivant, une arme spirituelle mise entre les mains de tout chrétien en quête d’une prière plus profonde, plus ancrée, plus efficace ». A t-il laisser entendre.

Et l’abbé Sylvère YAMEOGO, curé de la paroisse St Charles Lwanga de Wayalghin, par ailleurs chargé de faire l’analyse sémiotique et théologique du livre d’en renchérir: «la prière est présentée comme enracinée dans l’écriture et les promesses renvoient à l’expérience et à la fidélité de Dieu.

Avec Prier par la Parole et les Promesses, le Pr Elie KABRE offre à la communauté un outil de méditation et de croissance spirituelle. Le livre est disponible dans les librairies telle que Jeunesse d’Afrique et la Maison de la bible au prix unitaire de 2 000 F.CFA.

Le Pr Elie KABRE, connu pour son engagement académique et spirituel est pharmacien et Professeur Titulaire de Biochimie à l’Université Joseph KI-Zerbo de Ouagadougou.

Sylvie SAWADOGO