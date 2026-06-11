Protection des consommateurs : des EPE sensibilisés aux bénéfices de la démarche qualité

L’Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité a organisé un séminaire à l’intention des responsables et cadres des établissements publics d’Etat, jeudi 11 juin 2026, à Ouagadougou. L’objectif est de les sensibiliser à la démarche qualité.

Dans le cadre de ses missions de promotion de la qualité, de protection des consommateurs et de soutien au secteur privé, l’Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM) a organisé un séminaire d’information et de sensibilisation à l’intention des responsables et cadres des Etablissements publics d’Etat (EPE), jeudi 11 juin 2026, à Ouagadougou. Le directeur général de l’ABNORM, Habraham Somda, a indiqué que l’activité vise à présenter les enjeux, les principes, les modalités et les bénéfices d’une démarche qualité en vue de favoriser un engagement progressif des bénéficiaires dans la mise en œuvre d’un système de management de la qualité adapté à leur mission.

Il a mentionné que des communications porteront sur la présentation de la mission, des attributions et des prestations de l’ABNORM ; la démarche qualité dans les EPE en tant que levier d’amélioration du service public et sur la norme ISO 9001 version 2015, comme cadre pratique pour organiser, piloter et améliorer les services publics.

Abraham Somda a soutenu que les EPE occupent une place importante dans la mise en œuvre des politiques publiques. « Par les missions qui leur sont confiées, ils contribuent directement à la satisfaction des besoins des populations, à l’exécution des priorités de l’Etat et au bon fonctionnement du service public. A ce titre, la qualité de leurs organisations, la maîtrise de leurs prestations, la clarté de leurs procédures, la fiabilité de leurs résultats et leurs capacités d’amélioration constituent des enjeux majeurs de leurs performances », a-t-il étayé. Le DG de l’ABNORM a ajouté que les attentes à l’égard des services publics ont évolué. « L’Etat attend une meilleure performance dans l’exécution des missions. Les partenaires, quant à eux, sont de plus en plus attentifs à la qualité de la gouvernance, la maîtrise des risques et la reddition des comptes. Les usagers attendent des services publics fiables et plus efficaces », a-t-il relevé.

La qualité, une obligation à respectée

Dans un tel contexte, a-t-il poursuivi, la question de la qualité ne peut plus être reléguée au second rang. Elle doit être comprise comme une exigence pour de meilleurs services publics. « C’est dans cet esprit que s’inscrit une résolution prise par la 22e session de l’Assemblée générale des EPE en juillet 2021 et qui les invitait à mettre en place un système de management de la qualité dans l’optique d’améliorer les services rendus aux usagers », a-t-il rappelé.

Selon Abraham Somda, l’ABNORM, en sa qualité de structure nationale de référence en matière de promotion de la qualité, a le devoir d’accompagner cette dynamique.

Le représentant du Fonds d’appui au sport et à la presse privée (FASP), Bakary Sidibé, au nom des participants, a salué l’initiative de l’ABNNORM. « La démarche qualité permet d’éviter le tâtonnement dans l’exécution des services publics. Peu importe le domaine dans lequel nous intervenons, la qualité est une obligation qui doit être respectée par tous. Et elle doit permettre à l’Etat d’atteindre ses objectifs en matière de développement », a-t-il avancé. Bakary Sidibé a souhaité que l’ABNORM demeure dans cette lancée, en communiquant toujours avec l’ensemble des acteurs afin qu’ils puissent comprendre réellement les avantages de la démarche qualité.

Adama SAWADOGO