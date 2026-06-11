Fin des ateliers de Toukin-séries: Rendez-vous le 12 juin prochain pour la restitution des projets 

La restitution des ateliers du Toukin séries 2026 de la Résidence de création, de développement de séries Tv aura lieu ce vendredi 12 juin 2026 à Ouagadougou.
Après des jours d’intenses travaux et de rencontre B2B entre les auteurs de projets et les professionnels du cinéma,la restitution des projets des ateliers du Toukin-series 2026 de la Résidence de création, de développement de séries Tv aura lieu le vendredi 12 juin 2026.
Sidwaya est un quotidien national du Burkina Faso. Ancien journal étatique, il est aujourd'hui considéré comme un journal de référence par la population Burkinabè. Le journal Sidwaya est distribué principalement sur Ouagadougou la capitale, mais également dans les chefs-lieux des différentes régions du Burkina Faso.