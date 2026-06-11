Fin des ateliers de Toukin-séries: Rendez-vous le 12 juin prochain pour la restitution des projets 

La restitution des ateliers du Toukin séries 2026 de la Résidence de création, de développement de séries Tv aura lieu ce vendredi 12 juin 2026 à Ouagadougou.

Après des jours d’intenses travaux et de rencontre B2B entre les auteurs de projets et les professionnels du cinéma,la restitution des projets des ateliers du Toukin-series 2026 de la Résidence de création, de développement de séries Tv aura lieu le vendredi 12 juin 2026.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE