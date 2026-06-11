Fin des ateliers de Toukin-séries: Rendez-vous le 12 juin prochain pour la restitution des projets 

Par
BH SIDWAYA
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La restitution des ateliers du Toukin séries 2026 de la Résidence de création, de développement de séries Tv aura lieu ce vendredi 12 juin 2026 à Ouagadougou.

Après des jours d’intenses travaux et de rencontre B2B entre les auteurs de projets et les professionnels du cinéma,la restitution des projets des ateliers du Toukin-series 2026 de la Résidence de création, de développement de séries Tv aura lieu le vendredi 12 juin 2026.

Pour le promoteur des ateliers Toukin-series, Désiré Guy Yaméogo, les ateliers ont permis à des scénaristes, producteurs et dramaturges expérimentés, d’accompagner des jeunes créateurs dans l’élaboration et le développement de leur projet.  
Pour le promoteur des ateliers Toukin-series, Désiré Guy Yaméogo, les ateliers ont permis à des scénaristes, producteurs et dramaturges expérimentés, d’accompagner des jeunes créateurs dans l’élaboration et le développement de leur projet.  
A l’issu des coaching, l’ensemble des auteurs ont eu un mois pour parfaire et développer leurs projets à travers les observations faites par les différents consultants. Le promoteur des ateliers de Toukin-séries, Guy Désiré Yaméogo, consultant,scénariste et réalisateur de plusieurs série burkinabè, a confié que c’est le début du projet pour les auteurs.                  Il a révélé qu’au cours de ces ateliers, ils ont pris connaissance des projets des auteurs. « Nous sommes satisfaits de ces jours d’ateliers car nous avons voyagé dans divers mondes à travers leurs projets », a-t-il affirmé.Il a expliqué qu’en quelques jours d’ateliers, les 10 projets ont eu des évolutions.    « Les porteurs de projets ont déjà pris en compte les remarques et ils ont eu un mois pour les parfaire. Nous nous retrouverons le 12 juin prochain pour la restitution  », a-t-il indiqué.Pour les éditions prochaines, il a souhaité que les diffuseurs puissent se joindre à eux pour accompagner les projets. L’auteur du projet « le Royaume de Sya », Jonathan Soubeiga, venu de Bobo Dioulasso, a révélé qu’en venant à la Résidence, il avait pour ambition d’acquérir des idées, des recommandations en espérant un accompagnement. Mais, il s’est vite rendu compte qu’il avait mal compris plusieurs paramètres et ne les avait pas pris en compte dans les scenarii. Quant à Boris Kabré, porteur du projet « Le Festin », il s’est réjoui d’avoir pris part à cette résidence qui va faire naitre de grands projets. Après avoir parcouru tous les 10 projets, le consultant Ildevert Meda a rassuré qu’ils valent tous la peine d’être accompagnés. Le représentant des auteurs, Sékou Omar Sidibé, a remercié le comité d’organisation pour l’opportunité qui leur a été donné mais il a déploré le court temps des ateliers. « Nous souhaitons que la Résidence prochaine soit le cadre où nous allons tous résider ensemble durant au moins une semaine », a-t-il dit.
L’un des auteurs de projet, Jonathan Soubeiga « Je ne regrette pas d’être venu à la Résidence parce que les échanges avec les différents professionnels m’ont permis d’avoir une grande connaissance sur les séries ».

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

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