Reverdissement de la ville de Fada N’Gourma : Plus de 85% des plants mis en terre en 2025 ont survécu

A quelques jours du lancement officiel de l’opération « L’Heure patriotique pour reverdir le Faso », la direction régionale des eaux et forêts de l’ex-région de l’Est a effectué, jeudi 11 juin 2026, à Fada N’Gourma, une visite de suivi des sites reboisés lors de la campagne précédente. Il ressort que plus de 85% des plants mis en terre en 2025 ont survécu.

En prélude à la 8ᵉ édition de la Journée nationale de l’arbre (JNA), marquée notamment par le lancement officiel, le 20 juin prochain, de l’opération « L’Heure patriotique pour reverdir le Faso », la direction régionale des eaux et forêts de l’ex-région de l’Est a effectué, jeudi 11 juin 2026, à Fada N’Gourma, une visite de suivi des sites reboisés en 2025. A pas de course, le directeur régional, le lieutenant-colonel des eaux et forêts Romuald Nikiema et ses éléments ont inspecté plusieurs sites, notamment la résidence du gouverneur, la Sixième Légion de gendarmerie de Fada N’Gourma et quelques artères de la ville bordées de plantations d’alignement. Sur l’ensemble des sites parcourus, les arbres présentent une croissance satisfaisante et une bonne physionomie, un an seulement après leur mise en terre. Le lieutenant-colonel Romuald Nikiema a rappelé qu’au cours de l’opération « L’Heure patriotique pour reverdir le Faso » de 2025, plus de 900 000 arbres avaient été plantés dans l’ex-région de l’Est. « Aujourd’hui, nous sommes à plus de 85 % de taux de survie de ces plants. C’est une réelle satisfaction », s’est-il réjoui. Ces résultats encourageants, a-t-il dit, sont le fruit des efforts conjugués des agents des eaux et forêts et des populations. En effet, concernant les plantations d’alignement réalisées dans la ville de Fada N’Gourma, il a indiqué que des riverains ont assuré l’arrosage et la protection des espèces mises en terre devant leurs concessions, commerces ou autres lieux de travail.

L’entretien des plants, une responsabilité individuelle et collective

« Cela montre que la population s’est approprié cette politique nationale de reverdissement de nos villes. C’est un geste patriotique qu’il faut saluer et encourager », a-t-il indiqué. Parmi ces citoyens engagés figure le commerçant Adama Soubeiga, qui veille, depuis un an, à l’entretien d’un arbre devant son commerce. « Les agents des eaux et forêts nous ont demandé de l’arroser régulièrement. Et lorsque le grillage de protection de l’arbre s’est détérioré, nous avons utilisé des briques comme solution alternative. Aujourd’hui, nous sommes fiers du résultat parce que c’est d’abord à nous que cela profite », a-t-il confié. Adama Soubeiga a également invité les autres citoyens à s’investir davantage dans l’entretien des arbres plantés dans leurs quartiers. « Cette campagne est pour notre bien à tous. J’encourage chacun à faire comme nous », a-t-il lancé. Pour le lieutenant-colonel Romuald Nikiema, il s’agit, à travers cette visite, de tirer les enseignements nécessaires de la campagne précédente avant le démarrage de la nouvelle. « Nous avons jugé bon de faire la situation de l’année passée, de tirer les leçons et d’apporter d’éventuelles corrections avant d’entamer la nouvelle campagne de reboisement et de reverdissement », a-t-il expliqué. En ce qui concerne justement la campagne de 2026, le lieutenant-colonel Nikiema a indiqué qu’au cours de l’opération « L’Heure patriotique pour reverdir le Faso », prévue le 20 juin prochain, cinq millions de plants seront mis en terre en une heure sur l’ensemble du territoire national.

A l’échelle régional de l’ex-région de l’Est, constituée aujourd’hui des régions du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa, les acteurs entendent atteindre l’objectif 500 000 arbres plantés durant l’opération. Le lieutenant-colonel Romuald Nikiema a insisté sur la responsabilité individuelle de chaque citoyen dans la préservation des plants. « Chacun doit prendre conscience que l’arbre est d’abord utile pour lui-même avant de l’être pour la nation entière. Il ne suffit pas seulement de planter, il faut surtout entretenir », a-t-il soutenu. Outre l’opération « L’Heure patriotique pour reverdir le Faso », il est prévu également une campagne nationale de reforestation, du 27 juin au 30 septembre 2026, sous le thème « Une institution, un bosquet », avec pour objectif la mise en terre de 15 millions de plants à travers le pays.

Joanny SOW

Kanlou SANDAMBA (Stagiaire)