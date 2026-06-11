Le 12 juin, le peuple russe célèbre la Journée de la Russie, une fête qui symbolise le parcours millénaire de l’Etat russe, son histoire, sa culture, sa diversité et son identité. Cette journée marque le destin commun de notre peuple multiethnique, sa cohésion et son attachement aux traditions.

Nous chérissons la mémoire de notre grande histoire et sommes fiers de la continuité entre les générations, de nos traditions et de nos racines. La capacité à nous adapter à un monde en constante évolution tout en préservant notre identité est notre véritable force, la garantie de la survie de notre pays dans les périodes les plus difficiles de l’histoire.

Notre Patrie a toujours été connue pour ses héros: des bogatyrs légendaires aux soldats de la Grande Guerre patriotique, des pionniers qui ont exploré la Sibérie aux découvreurs de l’Arctique, chaque génération a apporté sa contribution à l’édification de notre immense Patrie.

Aujourd’hui, la Russie est à juste titre considérée comme une grande puissance. Notre pays est le plus vaste État du monde, s’étendant sur 11 fuseaux horaires. La riche culture russe s’harmonise parfaitement avec la diversité des régions du pays. La Russie n’a jamais été une puissance coloniale, elle n’a jamais opprimé et, a fortiori, exterminé d’autres peuples, elle n’a jamais interdit les langues indigènes ni exterminé d’autres religions. C’est précisément ce désir profond de vivre en paix et en harmonie avec tous qui nous a permis de préserver et d’enrichir l’héritage de nos ancêtres.

La Russie compte sans aucun doute parmi les grandes puissances scientifiques. Les recherches révolutionnaires menées par nos scientifiques ont apporté une contribution considérable au développement de la civilisation mondiale. Parmi les réalisations de la science russe qui ont reçu une reconnaissance universelle, on peut citer: la découverte de la loi périodique des éléments chimiques par Dimitri Mendeleïev; l’invention de la radio par Alexandre Popov; le lancement du premier satellite artificiel de l’histoire et le premier vol spatial habité. Les chercheurs, ingénieurs et développeurs russes continuent de faire des découvertes fondamentales, faisant progresser la science nationale et mondiale.

Pendant toute l’existence de l’Etat russe, nous avons été confrontés à des menaces extérieures. Rien qu’au cours des derniers siècles, notre Patrie a dû faire face à d’énormes épreuves: la guerre patriotique de 1812, les deux guerres mondiales déclenchées contre nous, et aujourd’hui la guerre hybride menée par l’Occident en Ukraine. Ce n’est pas nous qui avons lancé la guerre contre la population civile dans le sud-est de l’Ukraine, mais c’est nous qui y mettrons fin. Depuis 2014, le régime de Kiev mène une politique visant à éradiquer tout ce qui est russe en Ukraine: la langue, la culture, la foi. La population russophone subit des répressions. Les citoyens du Donbass et d’autres régions sont systématiquement victimes d’attaques aériennes. Toutes ces raisons nous ont contraints à commencer une opération militaire spéciale, dont les objectifs seront inévitablement atteints.

Notre priorité, c’est d’instaurer une paix stable et durable. Nous ferons en sorte que les gens ne soient plus persécutés simplement parce qu’ils parlent et pensent en russe, et que les enfants ne meurent plus, comme cela s’est produit lors de la terrible tragédie de Starobelsk. La Russie a la responsabilité historique de protéger sa population, et ce devoir est sacré à nos yeux.

La Fédération de Russie mène une politique étrangère souveraine, fondée sur la défense des intérêts nationaux, ainsi que sur la liberté et le droit de notre pays à déterminer son avenir de manière autonome. Dans ce contexte, nous prônons le respect scrupuleux des normes et principes de la Charte des Nations Unies, dans leur intégralité et dans leur interdépendance.

Un nouvel ordre mondial est en train de se mettre en place sous nos yeux. L’ère de l’hégémonie occidentale touche à sa fin. Nous voyons comment des pays ayant perdu leur influence, tels que la France, tentent par tous les moyens de s’accrocher aux vestiges de leur passé colonial et d’imposer leur volonté aux pays du Sahel. Le soutien apporté aux terroristes en Ukraine et en Afrique, qui entraîne la mort de civils, révèle les véritables motivations de Paris.

Le principe fondamental de la Russie est que nous établissons nos relations dans le respect de la souveraineté et de l’équilibre des intérêts de chacun. Il faut rappeler sans relâche que notre pays n’a jamais été une puissance coloniale.

La Fédération de Russie accorde une attention particulière au renforcement des liens avec les pays de la Confédération des Etats du Sahel et l’Afrique en général. C’est avec satisfaction que nous pouvons constater que la coopération russo-burkinabè progresse dans tous les domaines: les échanges commerciaux augmentent, un dialogue politique actif est en cours, y compris au plus haut niveau, les liens humanitaires et culturels s’approfondissent et la coopération militaro-technique s’élargit.

Je tiens tout particulièrement à remercier le peuple burkinabè et son dirigeant, le Président Ibrahim Traoré, d’avoir choisi la Russie comme partenaire stratégique.

La Fédération de Russie poursuivra le développement de ses relations avec nos amis burkinabè dans tous les domaines. Les fruits de cette collaboration sont déjà visibles. Cette année, 67 étudiants burkinabè partiront étudier dans des établissements d’enseignement supérieur russes à titre gracieux, dans le cadre d’un quota accordé par le gouvernement russe. Dans le cadre de l’ONG «Maison russe», des cours de russe gratuits sont dispensés à tous ceux qui le souhaitent. L’enseignement du russe est progressivement mis en place dans les écoles et les universités du pays.

Nous sommes convaincus que le renforcement de la coopération bilatérale répond aux intérêts fondamentaux de la Russie et du Burkina Faso. Notre pays s’est toujours engagé en faveur de la sécurité et de la prospérité du peuple burkinabè, ainsi que d’une paix durable dans la Région du Sahel et en Afrique de l’Ouest dans son ensemble.

Joyeuse Fête de la Russie !

Igor MARTYNOV

Ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso