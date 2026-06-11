Délégation spéciale régionale du Centre-Ouest: 16,8 km de pistes rurales inaugurées

La délégation spéciale régionale du Centre-Ouest, en partenariat avec l’ONG HELVETAS et la Coopération suisse au Burkina Faso, a inauguré, le jeudi 11 juin 2026 à Sourgou, 16,8 kilomètres de pistes rurales réalisées selon l’approche Haute intensité de main-d’œuvre (HIMO). Ces infrastructures ont été aménagées pour un coût global de plus de 419 millions F CFA afin d’améliorer la mobilité des populations et soutenir le développement socio-économique de la région.

Des autorités administratives et coutumières, les partenaires techniques et financiers ainsi que les populations étaient réunies le jeudi 11 juin 2026 à Sourgou. C’était à l’occasion de l’inauguration officielle de 16, 8 kilomètres de pistes rurales réalisés par le Conseil régional du Centre-Ouest et ses partenaires, l’ONG HELVETAS et la Coopération suisse au Burkina Faso. Pour un cout de 419 768 533 F CFA dont plus de 55 millions payés à la main-d’œuvre locale.

Selon le président de la délégation spéciale régionale du Centre-Ouest, Adama Jean Yves Béré, les pistes rurales constituent des infrastructures stratégiques pour le développement économique et social des collectivités territoriales. Il a souligné qu’elles facilitent l’accès des populations aux marchés, aux centres de santé, aux établissements scolaires et aux autres services sociaux de base. « Elles participent également à la valorisation des potentialités agricoles, pastorales et commerciales des zones desservies », a-t-il ajouté.

A écouter, M. Béré, depuis 2015, la région a bénéficié de l’accompagnement de la Coopération suisse à travers le Programme d’appui à la décentralisation et à la participation citoyenne (DEPAC), mis en œuvre avec l’assistance technique de l’ONG HELVETAS Burkina Faso. Grâce à ce partenariat, plus de 150 kilomètres de pistes rurales ont été réalisées dans huit communes du Centre-Ouest au cours des trois phases du programme.

Ces réalisations ont permis de relier plusieurs villages isolés aux chefs-lieux de communes tout en améliorant les conditions de production et d’écoulement des produits agricoles. Le directeur-pays de HELVETAS Burkina Faso, Etienne Zoundi, a indiqué que le programme DEPAC, prévu pour une durée de douze ans, arrivera à son terme en octobre 2026. A l’issue du programme, environ 130 kilomètres de pistes rurales supplémentaires auront été réalisées au profit d’une dizaine de communes pour un investissement global estimé à près de 2,3 milliards F CFA. Tout en saluant les résultats obtenus, il a insisté sur le défi majeur que constitue l’entretien des infrastructures réalisées.

« L’implication des communautés ».

A cet effet, il a rappelé que des comités de gestion ont été mis en place afin d’assurer la pérennité des ouvrages. Toutefois, il a invité les collectivités territoriales et les communautés bénéficiaires à s’impliquer davantage dans la gestion et l’entretien régulier des pistes. Pour sa part, la représentante de la Coopération suisse au Burkina Faso, Jeannie Thiombiano, a relevé que son institution a investi plus de 42 milliards F CFA dans quatre régions et 31 communes du Burkina au cours des douze dernières années à travers le programme DEPAC.

Elle a estimé que le désenclavement des communes constitue un levier essentiel pour le développement local et le renforcement de la résilience des populations face aux défis économiques et sociaux. Le ministère de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé et son collègue de la Justice, Rodrigue Edasso Bayala ont pris part à la cérémonie. Le ministre Sidibé a fait savoir que la méthode HIMO favorise l’implication directe des communautés bénéficiaires dans les travaux à travers la fourniture de la main-d’œuvre et de certains matériaux locaux.

Cette participation permet non seulement de réduire les coûts des projets, mais également de redistribuer les ressources financières aux populations locales. Selon lui, l’approche HIMO génère des retombées économiques immédiates pour les communautés tout en renforçant leurs capacités en matière d’entretien des infrastructures réalisées. Il a rappelé que le Burkina Faso dispose de plus de 45 000 kilomètres de pistes rurales qui jouent un rôle déterminant dans l’accès aux zones de production, aux écoles, aux centres de santé et aux marchés. L’inauguration de ces 16,8 kilomètres de pistes rurales à Sourgou vient ainsi renforcer le réseau de desserte du Centre-Ouest et témoigne de l’engagement des autorités régionales et de leurs partenaires à améliorer les conditions de vie des populations à travers des infrastructures de proximité durables.

Beyon Romain NEBIE

beynebie@gmail.com