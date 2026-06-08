Littérature: l’écrivain Clément Zongo dédicace trois ouvrages

Alexis Yaméogo, connu sous le pseudonyme de Clément Zongo, a dédicacé trois œuvres intitulées « La fille aux cheveux châtains », « Les chroniques de Clément Zongo », « Juste un coup de plume ! », samedi 6 juin 2026, à Ouagadougou.

Faire du livre un outil de transmission, de réflexion et de transformation sociale. Tel est le choix assumé par Alexis Yaméogo, alias Clément Zongo, auteur engagé pour les causes sociales. Il a présenté au public trois ouvrages intitulés « La fille aux cheveux châtains », « Les chroniques de Clément Zongo » et « Juste un coup de plume ! », vendredi 6 juin 2026, à Ouagadougou, lors d’une cérémonie de dédicace. En effet, ses publications abordent des thématiques variées liées à l’actualité, à l’albinisme, aux valeurs humaines et aux réalités sociales. Pour l’auteur, elles traduisent son engagement à faire de l’écriture un levier de sensibilisation et de transformation sociale.

Le premier ouvrage, « La fille aux cheveux châtains », compte 254 pages réparties en quatre parties. Clément Zongo y retrace l’histoire d’amour entre Phil et Cathy, une jeune fille albinos. Dans ce récit, il met en lumière la force des sentiments face aux préjugés et aux barrières sociales qui continuent de fragiliser certaines relations humaines. Le roman se veut ainsi un plaidoyer pour un amour capable de transcender les différences physiques et les considérations sociales.

Selon l’auteur, l’ouvrage invite à une introspection sur le regard porté sur les personnes albinos. « Je laisse libre cours aux lecteurs, afin qu’après introspection, nous arrivions à la conclusion que les personnes albinos sont des êtres comme nous », a-t-il expliqué. Le Roman a d’ailleurs été récompensé par le deuxième prix du Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL), dans la catégorie romane, lors de la Semaine nationale de la culture (SNC) 2023.

« Les chroniques de Clément Zongo »

Le deuxième ouvrage, « Les chroniques de Clément Zongo », est un recueil de chroniques structuré en 127 pages. Il résulte de la compilation de ses Chroniques publiées aux Editions Sidwaya et à Radio Pulsar. L’auteur y adopte une écriture hybride, à la fois sarcastique, poétique et engagée. A travers ces textes, il propose une lecture critique de l’actualité et des faits de société. En effet, Clément Zongo y aborde notamment des thématiques telles que la santé, l’éducation, l’enfance, la condition féminine et la situation des personnes vulnérables… « J’essaie d’être la voix des personnes en difficulté, afin que le riche puisse venir en aide au pauvre et le plus fort secourir le plus faible », a-t-il précisé. Son écriture se veut à la fois accessible, critique et orientée vers la sensibilisation du public aux réalités sociales.

Le troisième ouvrage, « Juste un coup de plume ! », est un recueil de 20 poèmes destiné principalement aux enfants. Lauréat du GPNAL 2018 dans la catégorie littérature, il aborde des thématiques liées au civisme, à la citoyenneté, aux droits de l’enfant, à la discipline ainsi qu’aux valeurs traditionnelles.

A l’issue de la cérémonie de présentation des œuvres, la présidente de l’association des Albinos, Maïmouna Déné, a salué cette initiative. Elle a estimé que « La fille aux cheveux châtains » constitue une contribution importante dans la lutte contre la stigmatisation des personnes albinos.

Dans la même dynamique, le représentant du ministre chargé de la Culture, Dramane Konaté, a apprécié la qualité des œuvres. Il a souligné que « ces œuvres sont d’une grande pertinence » et a invité les populations à se les approprier, afin de mieux comprendre certaines réalités sociales.

Pour sa part, le représentant de la directrice générale des Editions Sidwaya, Jolivet Emmaüs Sidibé Pagbeleguem, a exprimé sa satisfaction de l’organe de presse d’être associée à la dédicace de ces œuvres littéraires. Pour lui, ces ouvrages consacrent le talent, la persévérance et la passion d’un homme de plume connu du quotidien Sidwaya à travers la rubrique « Chronique » publiée chaque vendredi. Il a formulé des vœux de succès à l’endroit de l’auteur et de sa carrière littéraire.

Les trois œuvres sont disponibles à la Librairie jeunesse d’Afrique, Mercury et chez l’auteur. Le prix de livre « La fille aux cheveux châtains » est fixé à 5 000 F CFA, « Les chroniques de Clément Zongo » est cédé à 4 000 F CFA et la 3e œuvre « Juste un coup de plume ! » à 3 000 F CFA.

Oumarou RABO

Lydia Esther BILLA

(Stagiaire)