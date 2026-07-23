Ouagadougou : Dix personnes interpellées par la Police municipale pour consommation de stupéfiants

Par
BH SIDWAYA
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La Direction de Police de la Salubrité et de la Tranquillité Urbaine (DPSTU) de la Direction Générale de la Police Municipale de Ouagadougou a conduit, dans la matinée du 22 juillet 2026, une mission inopinée de lutte contre la consommation des stupéfiants dans la ville.

Menée dans la zone du projet Zaca, située dans l’arrondissement n°01, cette opération a permis l’interpellation de dix (10) individus, pris en flagrant délit de consommation de stupéfiants.

Les personnes interpellées seront soumises à des travaux d’intérêt communautaire (TIC), conformément aux dispositions en vigueur.

Au-delà de la répression, les agents de la Police Municipale ont mené une séance de sensibilisation à l’endroit des contrevenants sur les conséquences sanitaires, sociales et sécuritaires liées à la consommation des stupéfiants.

La Police Municipale invite les citoyens à adopter des comportements responsables afin de préserver leur santé, leur avenir et la quiétude de la population et aussi à signaler tout comportement suspect aux services compétents.

La Police Municipale, toujours plus proche de vous !

Service de l’Information et de la Communication

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Source : Police Nationale

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