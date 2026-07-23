Ouagadougou : Dix personnes interpellées par la Police municipale pour consommation de stupéfiants

La Direction de Police de la Salubrité et de la Tranquillité Urbaine (DPSTU) de la Direction Générale de la Police Municipale de Ouagadougou a conduit, dans la matinée du 22 juillet 2026, une mission inopinée de lutte contre la consommation des stupéfiants dans la ville.

Menée dans la zone du projet Zaca, située dans l’arrondissement n°01, cette opération a permis l’interpellation de dix (10) individus, pris en flagrant délit de consommation de stupéfiants.

Les personnes interpellées seront soumises à des travaux d’intérêt communautaire (TIC), conformément aux dispositions en vigueur.

Au-delà de la répression, les agents de la Police Municipale ont mené une séance de sensibilisation à l’endroit des contrevenants sur les conséquences sanitaires, sociales et sécuritaires liées à la consommation des stupéfiants.

La Police Municipale invite les citoyens à adopter des comportements responsables afin de préserver leur santé, leur avenir et la quiétude de la population et aussi à signaler tout comportement suspect aux services compétents.

La Police Municipale, toujours plus proche de vous !

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Source : Police Nationale