Le cri de l’albinos… !

Je suis née de mère et de père noirs

Sans gloire, Blanche je suis, en trance

J’ai le sublime faciès de la riche diversité

J’ai la hardiesse de la triste mère amère

J’ai le mal de peau qui fait froid dans le dos

Mon identité est une banale belle calamité innée

Mon humanité est une peau de chagrin pigmentée

Sous ma peau d’étau mon être cache son mal-être

Ma peau, ce beau cachot m’étreint à m’éteindre

Je suis traité avec mépris comme un débris avarié

Je suis la risée des mioches qui clochent à la criée

Les miens peinent à voir le lien qui tient lieu de trait

Pourtant dans mes veines coule la sève de l’humanité !

Pourtant, je suis du même groupe que vous, c’est sanguin !

Bon sang où voulez-vous que j’aille, que je fasse, que je sois !

O diantre, juste ciel, de larmes je suis trempé, mon Dieu, t’es-tu trompé ?

Coupables vous l’êtes, de quelle couleur est votre âme ?

Condamnables vous l’êtes, de quelle odeur est votre souffle ?

De vie à trépas, ta douleur me fait mal, ta joie me réjouit, oui !

Tout ouïe, je suis, oui dites-moi de qui suis-je, d’où je viens ?

Albinos, jusqu’à l’os, s’il le faut ; Albinos, rouge est mon sang !

Albinos comme l’incompris albatros, Albinos au destin atroce, c’est rosse !

Sur l’autel de stèle, je suis la suppliciée de l’office, la proie du sacrifice !

Au cœur des superstitions, je suis la potion magique abracadabra !

Le regard hagard de la société m’a effacé.

Même le soleil ne brille pas pour moi, il me brûle.

Seul le ciel veille sur les merveilles de la terre.

Seul l’espoir me fait oublier ma peau humiliée.

Que le monde s’étonne ! Albinos, je le suis malgré le mal de peau.

Que la terre dans sa diversité divine enterre ma rage et me laisse en paix.

Je suis albinos, je suis différent et sans différend, je crie ma déférence.

Je suis albinos, je ne suis ni impotent ni incompétent, je suis humain.

Arrêtez de me fixer à l’envers les yeux fermés !

Arrêtez de vous railler, ma peau me démange !

Aidez les albinos à briser vos barrières de fers !

Aidez-nous à vivre enfin avec vous et vous avec nous !

Clément ZONGO

clmentzongo@yahoo.fr