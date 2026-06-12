Sénégal : la justice à l’épreuve de son indépendance

Il y a un nouveau rebondissement dans la crise politique au Sénégal. En effet, des députés de l’opposition ont officiellement saisi le Conseil constitutionnel, le lundi 8 juin 2026, pour contester la légalité du retour de Ousmane Sonko au Parlement. Cette procédure pourrait ainsi devenir un révélateur de l’état réel des rapports de force au sommet de l’Etat sénégalais.

A première vue, l’opposition fonde sa requête sur un argument juridique : l’incompatibilité supposée entre les fonctions exercées par Sonko et son retour au Parlement après son départ de la Primature. Les requérants estiment que la procédure ayant conduit à sa réinstallation comme député puis à son élection au perchoir mériterait un contrôle approfondi de constitutionnalité.

Cependant, au-delà des arguments de droit, la question est éminemment politique. Depuis plusieurs semaines, les relations entre Bassirou Diomaye Faye, le Président du Sénégal et Ousmane Sonko se sont considérablement dégradées. Celui qui apparaissait naguère comme le véritable architecte de l’accession à la magistrature suprême de Diomaye Faye se retrouve désormais à la tête d’un pôle politique autonome, doté d’une forte influence au sein du PASTEF et de l’Assemblée nationale.

Dans ce contexte, la saisine du Conseil constitutionnel alimente naturellement les spéculations. Une partie de l’opinion se demande si cette initiative de l’opposition n’est pas indirectement encouragée par certains cercles du pouvoir désireux d’affaiblir Sonko. Aucune preuve ne permet aujourd’hui d’étayer une telle hypothèse. Néanmoins, la concomitance entre l’aggravation des tensions au sommet de l’Etat et cette offensive juridique nourrit les interrogations.

Quant aux chances réelles de succès de cette requête, elles demeurent difficiles à évaluer. Le Conseil constitutionnel devra avant tout se prononcer sur le terrain du droit et non sur celui des rapports de forces politiques. Les juges examineront notamment les dispositions constitutionnelles relatives au statut des députés, aux incompatibilités de fonctions et aux modalités de remplacement puis de réintégration d’un parlementaire ayant rejoint le gouvernement.

Or, plusieurs juristes sénégalais soulignent déjà que la situation de Ousmane Sonko présente certaines spécificités. Son retour à l’Assemblée nationale est intervenu après sa sortie du gouvernement et s’est effectué dans un cadre institutionnel qui, selon ses partisans, respecte les textes en vigueur. Pour cette raison, beaucoup d’observateurs considèrent que l’opposition devra franchir un seuil juridique particulièrement élevé pour obtenir l’annulation de son mandat parlementaire ou de son élection à la présidence de l’Assemblée.

En réalité, même si la requête venait à être rejetée, l’opposition aurait déjà atteint un premier objectif : placer le dossier Sonko au centre du débat public et accentuer la pression politique autour du président de l’Assemblée nationale. A l’inverse, si le Conseil constitutionnel venait à donner raison aux requérants, le séisme politique serait considérable. Une telle décision redistribuerait profondément les cartes au sein de la majorité et pourrait accentuer davantage les fractures entre les différentes composantes du pouvoir.

Le véritable enjeu dépasse donc le seul cas Sonko. C’est la capacité des institutions sénégalaises à arbitrer sereinement un conflit mêlant droit et politique qui est aujourd’hui observée. Le Conseil constitutionnel dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision. Quelle qu’elle soit, celle-ci sera perçue comme un test de l’indépendance de la justice constitutionnelle sénégalaise.

Kamélé FAYAMA