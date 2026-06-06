« Là où tout semblait perdu » : le récit d’une renaissance sanitaire portée par la communauté

À travers son ouvrage « Là où tout semblait perdu : de l’oubli à l’excellence par la mobilisation communautaire », le Dr Abdallah Ouédraogo retrace l’extraordinaire transformation du Centre médical urbain de Gounghin 6 autrefois en difficulté devenu une référence nationale. Lors de la cérémonie de dédicace tenue à Ouagadougou le 05 juin 2026, l’auteur et plusieurs personnalités ont salué la force de l’engagement collectif comme moteur du développement sanitaire et social.

Le Dr Abdallah Ouédraogo a officiellement présenté son premier ouvrage intitulé « Là où tout semblait perdu : de l’oubli à l’excellence par la mobilisation communautaire », un essai de 260 pages qui raconte l’expérience de transformation d’un centre de santé grâce à l’implication des populations, du personnel soignant et des partenaires.

Devant un public composé d’acteurs du monde de la santé, de l’édition et des autorités administratives, l’auteur a expliqué que son livre est avant tout un hommage aux femmes et aux hommes qui ont refusé de céder au découragement. « Je ne vois pas 260 pages, je vois des visages », a-t-il déclaré, soulignant que les véritables auteurs de cette réussite sont les communautés qui ont cru à la possibilité du changement.

Selon lui, l’ouvrage relate une aventure humaine qui a permis d’améliorer les infrastructures sanitaires, de renforcer la qualité de l’accueil des patients et de restaurer la confiance de la population. Cette dynamique a conduit le Centre médical urbain de Gounghin 6 à être classé meilleur centre médical de son district en 2025 et à obtenir une certification de qualité.

Au-delà du témoignage, le livre se veut également un appel à l’action. Le Dr Ouédraogo a profité de la cérémonie pour présenter son ambition de créer une coopérative de santé dénommée « M’Laafi, qui signifie ma Santé », un projet communautaire destiné à mobiliser les citoyens autour de la construction d’un centre de santé moderne, performant et accessible à tous.

Représentant le ministre de la Santé, le Dr Adjima Combary a salué une initiative qui illustre parfaitement les principes de la santé communautaire. Selon lui, lorsque les populations participent à la conception et à la réalisation d’un projet, elles en deviennent naturellement les gardiennes et les bénéficiaires.

Même son de cloche du côté du représentant du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le journaliste-écrivain Clément Zongo. Parrain de l’événement, il a estimé que l’ouvrage constitue un outil de transmission, de leadership communautaire et de promotion de la souveraineté sanitaire. À cette occasion, il a annoncé un appui de 500 000 FCFA pour soutenir l’édition de l’œuvre.

Présentant l’ouvrage, le critique littéraire Cheikh Omar Zoré, le Directeur Général de IKS, a mis en lumière la richesse symbolique du titre et du sous-titre, qui traduisent le passage du désespoir à la réussite grâce à l’action collective.

À travers cette publication, le Dr Abdallah Ouédraogo livre ainsi bien plus qu’un récit personnel : un plaidoyer pour la mobilisation communautaire et la conviction que, même lorsque tout semble perdu, l’engagement collectif peut rendre l’impossible possible.

Hubert BADO