Souveraineté informationnelle de la Confédération AES : L’ALP donne son quitus au gouvernement pour la création de «Radio Daandè Liptako» et «Tafouk TV»

A l’unanimité des 59 votants du jour, l’Assemblée Législative du Peuple a adopté, ce mardi 21 juillet 2026, deux projets de lois autorisant le gouvernement burkinabè à ratifier avec les gouvernements du Mali et du Niger, les Accords relatifs à la création de la Radio confédérale « Daandè Liptako » et de la Télévision de la Confédération des Etats Sahel dénommée « Tafouk TV ».

Ces Accords s’inscrivent dans la volonté des Chefs d’Etat du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, de renforcer la souveraineté informationnelle de la Confédération AES à travers des outils modernes.

Ces deux médias se veulent des instruments stratégiques pour diffuser des contenus qui accompagnent la dynamique sécuritaire, économique et d’intégration dans l’espace confédéral, tout en faisant la promotion des patrimoines, des langues, de la culture et des valeurs propres à la Confédération AES.

Ils serviront également à donner l’information crédible et responsable, en réponse à la campagne médiatique mensongère distillée par des médias impérialistes sur les pays de la Confédération AES.

Lors du débat général qui a précédé le vote, les députés ont soulevé quelques préoccupations relatives notamment aux moyens matériels et financiers de ces deux médias, à la gouvernance et la gestion du personnel, ainsi que le mode de recrutement et le statut de ce personnel, sans oublier les langues utilisées dans le contenu des programmes.

A toutes ces préoccupations, le ministre des Affaires étrangères S.E. Karamoko Jean Marie TRAORE et son collègue de la Communication de la Culture des Arts et du tourisme Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, ont apporté des éléments de réponse rassurants, tout en indiquant qu’il s’agit d’un processus qui va se performer au fil du temps.

Les deux ministres ont traduit la reconnaissance du gouvernement au députés, pour la confiance, l’engagement et la diligence dans le suivi de ces deux dossiers sur les médias de la Confédération AES, et pour les observations pertinentes qui permettront de poursuivre le travail et permettre à ces médias d’atteindre leur vitesse de croisière dans les plus brefs délais.