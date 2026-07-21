Chefferie coutumière Yatenga : Le chef de Canton de Barelego « Naaba Wobgo » intronisé dans ses fonctions

Le Toom Naaba Guigma du Dima du roi du Yatenga a officiellement intronisé, le samedi 18 juillet 2026, au Palais de Naaba Kiiba, le chef de Canton de Barelego « Naaba Wobgo » dans ses fonctions.

Aux rythmes des tambours, des chants traditionnels et des salutations coutumières, les différentes étapes de l’intronisation se sont déroulées conformément aux rites ancestraux. Les anciens ont exécuté les cérémonies rituelles marquants l’entrée officielle de Naaba Wobgo comme chef du Canton du village de Barelego. La cérémonie a mobilisé plusieurs notables, chefs coutumiers, leaders communautaires parents et amis venus témoigner leur soutien au nouveau chef de Canton au Palais du roi Naaba Kiiba du Yatenga .Dans une ambiance empreinte de solennité et de respect des valeurs ancestrales, les rites traditionnels consacrant l’élévation du chef du Canton de Barelego, Naaba Wobgo, ont été exécutés conformément aux us et coutume du royaume.

Cette nomination marque une nouvelle étape dans la vie institutionnelle du Palais royal du Yatenga et traduit la volonté des autorités coutumières de renforcer l’encadrement de la jeunesse dans un contexte national marqué par de nombreux défis.

Prenant la parole au nom des notables de l’intronisation, le Toom Naaba Guigma a souligné la portée de cette intronisation. Pour lui, le choix porté sur le chef du Canton de Barelego, Naaba Wobgo, est le résultat de ses qualités humaines, de son sens de l’écoute, de rassembleur et d’engagement citoyen pour la promotion de la paix. « La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui dans la cour du Palais est importante dans notre coutume. Aujourd’hui, le royaume confie une responsabilité importe à un homme dont la mission est très capitale. Il s’agit du nouveau chef du Canton de Barelego, Naaba Wobgo. Il aura pour mission de réunir tous les filles et fils de son Caton autour d’un objectif commun. Ces rites traditionnels marquent officiellement son intronisation en tant que chef de canton. Nous lui souhaitons un long et fructueux règne. Que Dieu et nos ancêtres lui protègent », a-t-il déclaré.

Selon le chargé des rites traditionnels, Paul Rassam Ouédraogo, cette intronisation ne constitue pas seulement une passation de pouvoir mais, elle représente également la continuité de l’histoire, la sauvegarde de l’identité culturelle entre les générations. « Au moment où nous accomplissons ces rites, nous demandons la protection de Dieu et des ancêtres afin que le chef gouverne avec sagesse, impartialité et humilité. Ce sont des engagements qui dépassent la personne du chef. C’est toute la communauté qui renouvelle son alliance avec l’histoire pour la cohésion entre les filles et les fils afin que règne la paix », a-t-il poursuivi.

Un appel à l’union sacrée des filles et des fils

Visiblement ému par la confiance placée en lui, le nouveau chef du Canton, Naaba Wobgo, a exprimé sa gratitude au roi du Yatenga ainsi qu’à l’ensemble des notables. Il a pris l’engagement d’assumer sa mission avec humilité, responsabilité et dévouement. « Je mesure l’importance de la charge qui m’est confiée ce jour 18 juillet 2026 au Palais de Sa Majesté Naaba Kiiba et devant les sages. C’est une date historique pour moi. Je travaillerai à toujours rester dans la droite ligne de la volonté du roi du Yatenga. Il s’agit de rassembler tout le monde pour la cohésion et le retour de la paix. J’invite les filles et les fils à l’union sacrée. Que chacun contribue à la préservation de la paix, à la promotion du dialogue et au développement de notre communauté », a-t-il indiqué.

Fidèle à l’héritage de ses ancêtres à travers l’intronisation de Naaba Wobgo, aux couleurs des rites traditionnels du Palais du Yatenga, le roi Naaba Kiiba rappelle que la modernité ne saurait se construire sans les valeurs qui fondaient notre société ancienne. Un message fort qui résonne comme un appel à la jeunesse burkinabè à puiser dans ses racines pour bâtir un avenir de paix, d’unité et de prospérité, conformément à la vision des autorités avec la Révolution progressiste populaire. Au-delà de la désignation et l’intronisation de Naaba Wobgo, la cour royale du Yatenga réaffirme son engagement et la volonté du roi Naaba Kiiba de maintenir vivantes les traditions séculaires du Royaume.

La cérémonie s’est achevée par les bénédictions des autorités coutumières et religieuses. Les prières formulées ont porté sur la réussite du nouveau chef du Canton de Barelego, la prospérité du royaume du Yatenga ainsi que le retour de la paix et la sécurité sur toute l’étendue du territoire national. En rappel, Naaba Wobgo règne désormais en tant que 6e chef du Canton du village de Barelego.

Bassirou BADINI