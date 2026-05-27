Il administre un coup de bâton sur la tête de sa victime et écope de 6 mois de prison ferme

A.B, artisan minier sur un site situé à Baguéra, dans la province de la Léraba, a comparu, le mardi 19 mai 2026, devant la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Banfora. Il répondait des faits de coups et blessures volontaires sur la personne de B.S qui n’a pas comparu ce jour. Les faits ont survenu suite à une altercation liée à l’exploitation d’un trou d’orpaillage. Alors que la victime était en corps à corps avec O.S, le prévenu qui est un ami de O.S, a surgi avec un bâton et asséné un coup sur la tête de la victime. S’en suivra une incapacité (…)

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Yacouba BELEM

Alpha Sékou BARRY