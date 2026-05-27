Tabaski 2026 à Ouahigouya: Une prière placée sous le signe de la cohésion sociale afin que le Burkina Faso retrouve la paix.

Les fidèles musulmans de la ville de Ouahigouya, à l’instar des autres villes du Burkina ont célébré le mercredi 27 mai 2026, la fête du Tabaski ou l’Aïd El Kébir. Une prière qui a vu la présence des autorités régionales et les autres confessions religieuses.

C’est à 9h que la grande prière de Tabaski 2026 à débuter à la place de la Nation de Ouahigouya. Après avoir effectué deux rakats de prière, El Hadj Abdou Rasmané à procéder à la lecture du sermon en arabe. Invocations, prêches et bénédictions ont été les temps forts qui ont marqué cette grande prière. Sous la direction de l’Imam El Abdoul Rasmané Traoré, les fidèles musulmans ont imploré Dieu pour le retour de la paix au Burkina Faso. Pour Imam El Hadj Abdoul RasmanéTraoré nous avons imploré Dieu le tout puissant pour que la paix revienne au Burkina Faso. « Sans la paix, on ne peut rien faire. Aux autorités du pays, les forces de défenses et de sécurité (FDS) et les volontaires pour la défense de la Patrie ( VDP) qui se battent au quotidien, ils ont toutes nos bénédictions, que Dieu les protège. Nous demandons à tous les musulmans où qu’ils se trouvent aujourd’hui de prier pour le retour de la paix au pays et nous sommes confiants que Dieu va exaucer nos vœux afin que le Burkina Faso retrouve sa paix d’antan » a déclaré l’mam Traoré.

L’immolation du mouton en commémoration du souvenir du sacrifice d’Abraham a mis fin aux activités de la cérémonie de Tabaski à Ouahigouya.

Le gouverneur de la région de Yaadga Thomas Yampa accompagné des corps constitués de la région ainsi que d’autres confessions religieuses notamment l’église catholique et la fédération des Eglises et missions évangéliques étaient aux côtés des fidèles musulmans pour implorer ensemble le retour de la paix au Burkina Faso. « Nous sommes passés ici pour saluer l’ensemble des fidèles musulmans et les souhaiter une bonne fête de Tabaski et demander encore que l’ensemble des fidèles de poursuivre des prières pour que la paix et la quiétude revienne au Burkina Faso » a-t-il laissé entendre.

Présent à la place de la nation le Pasteur Jean Ouédraogo a exprimé sa joie d’être avec les musulmans en ce jour historique de la religion. « Nous sommes venus souhaiter bonne fête de Tabaski à nos frères de la région de la région de Yaadga et du Burkina tout entier nous avons imploré Dieu pour la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les différentes communautés et surtout pour que la paix revienne dans notre pays. Nous sommes convaincus que Dieu va exaucer les vœux des fils et filles du Burkina Faso » a-t-il indiqué.

Bassirou BADINI