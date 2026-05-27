FÊTE DE TABASKI 2026: le Président du Faso insiste sur la responsabilité de chaque Burkinabè dans la construction de la paix sociale

Le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a accompli la prière de l’Aïd El-Kébir communément appelée Tabaski, ce mercredi matin, 27 mai 2026.

Comme les années antérieures, le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a sacrifié à la tradition de la Tabaski avec ses proches collaborateurs dans une ambiance empreinte de piété et de partage.

A l’issue de la prière, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a félicité les forces combattantes « qui font un travail remarquable et très efficace dans la reconquête du terrain (…) et qui se battent pour que dans nos villes nous puissions fêter tranquillement ». Le Président du Faso les a appelées une fois encore à maintenir la vigilance surtout pendant les moments de fête.

Le Chef de l’État a également mis en garde les ennemis de la Nation, contre toute tentative d’attaque, de découragement des forces combattantes, ou toute autre forme de trouble à la marche du pays. Quiconque se met dans cette posture devra « assumer l’entière responsabilité et toutes les conséquences qui en découleront », martèle le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

« L’objectif principal, c’est notre Patrie le Burkina Faso (…) La Patrie avant tout », insiste-t-il.

Un peu plus tôt dans la matinée, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a adressé un message de bonne fête de Tabaski à tous les musulmans du Burkina Faso et du reste du monde.