Culture : Canal Olympia Yennenga Ouaga 2000 devient le Centre culturel du Faso

Canal Olympia Yennenga Ouaga 2000 est officiellement devenu le Centre culturel du Faso (CCF). Le lancement du complexe culturel a été patronné par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

C’est officiel, Canal Olympia Yennenga Ouaga 2000 est devenu le Centre culturel du Faso (CCF). Placée sous le thème « Pour une nouvelle ère culturelle au Faso », la cérémonie de lancement du Centre culturel du Faso (CCF) a été présidée, le samedi 16 mai 2026, par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. Pour Roland Achille Sow, le président de Gnandoro vision, structure porteuse du CCF, ce changement de nom traduit plusieurs objectifs : « renforcer l’accès à la culture ; soutenir la création artistique ; encourager les rencontres et les échanges et contribuer au rayonnement culturel du Burkina Faso ».

« En reprenant le flambeau de la mythique salle Canal Olympia Yennenga, nous honorons un précieux territoire de divertissement et de partage », a-t-il affirmé. D’une dimension de 15 000 m2, le CCF comprendra quatre projets phares, notamment une esplanade moderne et modulable de 2500 places, une salle de conférence de près de 3000 places dédiées aux grandes rencontres, un écosystème communautaire intégrant un espace de coworking pour la jeunesse créative, une zone de sport et danse, un espace d’épanouissement pour les enfants et un restaurant de 500 places.

M.Sow a aussi fait savoir que le CCF s’engage à créer un temple du 7e art grâce à des projections quotidiennes sauf lundi valorisant le cinéma burkinabè, une scène ouverte offrant des spectacles dédiées aux concerts, au théâtre, aux performances live, un carrefour numérique en maintenant un accès permanent aux technologies modernes pour la jeunesse burkinabè.

« Notre but est d’offrir au Burkina un complexe culturel digne de son statut de leader culturel africain. Nous ne venons pas pour faire du surplace. Nous investissons dans l’avenir et dans nos artistes car notre signature est claire : Notre culture, notre avenir », a-t-il déclaré. Pour le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, cette transition revêt une grande importance car elle incarne avant tout les idéaux de la Révolution progressiste populaire (RPP) parce que le Burkina Faso est dans une dynamique d’expression de sa souveraineté et de son patrimoine culturel. A la cérémonie, le ministre avait à ses côtés plusieurs personnalités, à savoir, entre autres, le président de la Chambre des mines du Burkina Faso Souleymane Boly(parrain), le directeur général de IAMGOLD Essakane, Tidiane Barry(co-parrain) et le directeur général de la SONATUR, Boureima Ouattara.

Alassane KERE