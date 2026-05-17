Région du Nazinon: le Nahouri se mobilise pour soutenir la RPP

Les populations de la province du Nahouri ont organisé, le samedi 16 mai 2026, une grande marche de soutien à la Révolution progressiste populaire (RPP).

Pour cette grande marche de soutien au Président du Faso, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands. Venus de toute la région du Nazinon, les populations, avec à leur tête les chefs coutumiers et les autorités administratives, ont pris part à cette manifestation qui poursuivait un double objectif : dire un grand merci au président du Faso et à son gouvernement pour les actions entreprises en faveur du Nahouri et, plus largement, de la région du Nazinon, et réaffirmer leur engagement à accompagner fermement la RPP, a souligné le ministre de l’Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara.

Cette forte mobilisation a connu la présence d’une importante délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, accompagné du ministre de l’Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara, de la ministre chargée de la Famille, Pélagie Kaboré, et du ministre chargé de l’Enseignement secondaire, Moumouni Zoungrana.

Une forte délégation venue du Ghana, conduite par le chef coutumier de Kayoro, est également venue soutenir les autorités burkinabè dans leur vision et leur combat contre l’hydre terroriste. Par ailleurs, tous les intervenants à la tribune ont félicité les populations pour la forte mobilisation et salué la vision du président du Faso. Ils se sont engagés à sensibiliser davantage les populations afin qu’elles adhèrent à cette vision.

Prenant la parole, le patron de la cérémonie, le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, a également félicité les populations pour cette gigantesque mobilisation. Il a invité la jeunesse à entretenir l’arbre de la RPP afin qu’il porte des fruits. «Je vous invite à vous départir des manipulations et des fake news, à porter la RPP dans vos cœurs et à défendre le territoire national par tous les moyens, dans l’ordre et la discipline », a lancé le ministre Sana. Une forte délégation venue du Ghana, conduite par le chef coutumier de Kayoro, est également venue soutenir les autorités burkinabè dans leur vision et leur combat contre l’hydre terroriste.

A la fin de la cérémonie, les autorités coutumières ont remis deux carquois : l’un destiné au président du Faso et l’autre au ministre de la Sécurité. Le carquois symbolise la victoire sur l’ennemi. Après la marche, la délégation gouvernementale s’est rendue à Dakola, localité située à la frontière entre le Burkina Faso et le Ghana pour inaugurer un rond-point baptisé « capitaine Ibrahim Traoré ».

Mamadi OUENA (Collaborateur)