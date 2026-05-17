Sortie détente et culturelle des Editions Sidwaya : la mutuelle renforce la cohésion sociale et célèbre le patrimoine national

A la faveur du mois du patrimoine culturel, la Mutuelle des travailleurs des Editions Sidwaya (MUTRASID) a offert à ses membres une journée de détente et de découverte dans la province du Bassitenga. Entre immersion au parc animalier de Ziniaré et visite du site de sculpture sur granite de Laongo, cette initiative a permis aux travailleurs de resserrer leurs liens tout en redécouvrant une partie du patrimoine burkinabè.

Le quotidien des professionnels des médias est souvent rythmé par l’urgence, les délais de production et la pression des bouclages. Dans une chaine de production non-stop, les occasions de se retrouver en dehors du cadre strictement professionnel restent rares. Consciente de cette réalité, la MUTRASID a décidé d’offrir à ses membres une parenthèse de détente et de convivialité. Ainsi, le jeudi 14 mai 2026, une trentaine d’agents de la « Maison commune » ont pris la route de la province du Bassitenga pour une sortie touristique placée sous le signe du partage, de la découverte et du vivre-ensemble. Pour cette première édition, le choix s’est porté sur deux sites emblématiques du patrimoine national que sont, le parc animalier de Ziniaré et le site de sculpture sur granite de Laongo.

Dès les premières heures de la matinée, l’ambiance donnait le ton. Loin de l’atmosphère laborieuse des bureaux, les sourires, les plaisanteries et les échanges informels traduisaient déjà l’esprit de cette journée particulière. Pour beaucoup, cette sortie représentait bien plus qu’une simple excursion. Elle offrait l’occasion de découvrir des collègues sous un autre visage, dans un cadre détendu et sans contraintes professionnelles. La première escale a conduit la délégation au parc animalier de Ziniaré.

Dans ce sanctuaire naturel, les participants ont pu observer plusieurs espèces animales (autriches, lionnes, tortues de terre, singes, hippopotames…) et apprécier la richesse de la biodiversité locale. Entre émerveillement, curiosité et séances de photos souvenirs, chacun a trouvé matière à profiter pleinement de l’instant.

Les échanges se sont multipliés, les barrières liées aux fonctions et aux responsabilités semblant s’effacer naturellement. Pour le président de la mutuelle, Nouhou Sawadogo, cette activité répond à une vision plus large de l’action mutualiste. Selon lui, la mutuelle ne saurait se limiter aux actions d’entraide sociale ou aux soutiens ponctuels accordés aux membres. Elle doit également être un cadre de rapprochement humain et de renforcement des liens entre collègues. « La mutuelle, ce n’est pas seulement l’entraide sociale, c’est aussi une famille. Et une famille doit se retrouver, partager et apprendre à mieux se connaître », a-t-il confié. Il a expliqué que cette initiative poursuit également un objectif citoyen.

En choisissant des sites touristiques nationaux en pleine célébration du Mois du patrimoine culturel, la mutuelle entend contribuer à la promotion des richesses culturelles et naturelles du Burkina Faso. Nouhou Sawadogo a, par ailleurs, annoncé la volonté de faire de cette sortie un rendez-vous annuel, avec une rotation des destinations à travers les différentes régions du pays. Cette initiative a bénéficié du soutien de la Direction générale des Editions Sidwaya. Présente aux côtés des travailleurs, la directrice générale, madame Assetou Badoh a tenu à saluer une activité qui contribue à l’épanouissement du personnel et au renforcement de la cohésion interne.

Elle a rappelé que dans une entreprise de presse comptant près de deux cents collaborateurs, répartis entre plusieurs directions et soumis à des horaires souvent différents, les occasions de se retrouver restent limitées. Certains travaillent de jour, d’autres de nuit, tandis que plusieurs agents sont régulièrement en déplacement. Dans ce contexte, ces moments de partage prennent une importance particulière. Pour la première responsable de la « Maison commune », ces initiatives participent pleinement à la vie de l’entreprise. Elles permettent aux travailleurs de se découvrir autrement, de renforcer le respect mutuel et de consolider l’esprit d’équipe indispensable au bon fonctionnement de la structure. Elle a assuré que la direction continuera d’accompagner toutes les actions visant le bien-être du personnel. Après cette immersion au cœur de la faune, la délégation a mis le cap sur le site de Laongo.

Véritable musée à ciel ouvert, ce lieu emblématique rassemble des œuvres monumentales réalisées par des artistes venus de plusieurs horizons. Entre admiration et découverte, les participants ont parcouru les différents espaces, prenant le temps d’apprécier la créativité et la richesse symbolique des sculptures gravées sur le granite. Pour plusieurs agents, cette étape culturelle a constitué l’un des moments forts de la journée. Certains ont découvert le site pour la première fois, d’autres y revenaient avec un regard nouveau. Tous ont salué la pertinence du choix opéré par la mutuelle.

Bélem Nogodo, agent à la direction des ressources humaines, s’est réjoui de cette initiative qui, selon lui, permet aux travailleurs de mieux se connaître dans un cadre différent. Même satisfaction chez Mme Nitiéma née Zouma Adéline, secrétaire à la direction des finances et de la comptabilité, qui a salué une journée enrichissante marquée par de belles découvertes. La sortie s’est achevée autour d’un repas communautaire, dans une ambiance chaleureuse et fraternelle. Entre anecdotes, éclats de rire et souvenirs partagés, chacun semblait mesurer l’importance de ces instants simples mais précieux.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO