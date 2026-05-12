Lutte anti-terroriste au Burkina: 1161 sergents prêts à aller au front

Les jeunes sergents de la 17e promotion, au nombre de 1161 stagiaires formés à l’Ecole nationale des sous-officiers d’actives (ENSOA), ont effectué leur sortie officielle de fin de formation le mardi 12 mai 2026, à Ouagadougou.

Pour mettre fin à la crise sécuritaire et remporter la lutte contre le terrorisme engagé par le Burkina Faso et la Confédération AES, les recrutements militaires se succèdent et des formations adaptées sont dispensées. Le mardi 12 mai 2026, une nouvelle cuvée de l’Ecole nationale des sous-officiers d’active (ENSOA) a effectué sa sortie de fin de formation. Il s’agit de la 17e promotion baptisée : « Promotion sergent-chef, Ouédraogo Kiswendsida Noel ». Elle est forte de 1161 stagiaires.

Pour le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé, ces jeunes sergents seront immédiatement déployés sur les théâtres d’opération. Il a indiqué que des combattants continuent la libération progressive du Burkina et la lutte contre le terrorisme est plus que jamais d’actualité dans les pays de l’AES. Du coup, le patron du département de la Guerre a invité les sortants à plus d’engagement, de sacerdoce et de discipline.

A sa suite, le chef d’état-major de l’armée de terre, le colonel Hermann Roamba, a interpellé les jeunes sous-officiers sur le rôle qu’ils seront désormais appelés à jouer au sein des forces armées. Cheville ouvrière du commandement militaire en garnison comme au combat, le sous-officier, selon lui, est le maillon central qui relie le chef à la troupe, le premier relai du chef et celui-là qui traduit les ordres du supérieur à la troupe, rassure de leur bonne exécution et rend compte.

Des éléments bien forgés et aptes

Selon le commandant l’ENSOA, le chef de bataillon Ali Bikienga, ce contingent de 1 161 stagiaires, compte 21 femmes et 11 ressortissants de six pays amis. La formation dans ses phases théoriques et pratiques a duré 17 mois. Il a rassuré que les sortants ont été forgés dans le corps et conformément à l’esprit militaire et que l’ENSOA va poursuivre ses missions de centre d’excellence pour le sous-officier d’active.

Mais, l’arbre ne doit pas cacher la forêt. Face au flux incessant de stagiaires à l’ENSOA, son commandant pointe du doigt des insuffisances. Il a cité, entre autres, le manque de moyens roulants, d’armes et de munitions nécessaires pour l’apprentissage et les stages pratiques. Aussi, l’insuffisance du personnel d’encadrement d’autant plus que les effectifs et la fréquentation de l’école vont crescendo. Aux stagiaires sortants, le commandant de l’ENSOA a prodigué des conseils pour réussir leur carrière militaire.

« Vous avez choisi un métier dont les principes fondamentaux sont l’ordre, la discipline, la rigueur, l’honneur, le dévouement et le don de soi. Veuillez à ce que ces valeurs vous guident tout le long de votre carrière et dans les missions que vous serez appelé à accomplir », a-t-il déclaré. Les stagiaires eux, ont décrit leur séjour comme enrichissant, en termes de formation reçue. L’aguerrissement, le stage commando, les manœuvres conjoints avec les stagiaires officiers d’active de l’Académie militaire Georges-Namoano (AMGN) ont été présentés comme de belles expériences militaires. Ils ont promis d’être des soldats « révolutionnaires » prêts à défendre la Nation partout où de besoin.

Wanlé Gérard COULIBALY