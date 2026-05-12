Coopération culturelle : le Burkina Faso valorise son patrimoine artistique auprès du corps diplomatique

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a pris part, ce mardi 12 mai 2026 à Ouagadougou, à la cérémonie officielle d’ouverture de la deuxième édition de l’exposition d’œuvres d’art burkinabè organisée dans la salle de conférences du Ministère des Affaires étrangères.

La cérémonie s’est tenue en présence de la Ministre déléguée auprès du Ministre des Affaires étrangères, Bebgnasgnan Stella KABRE/KABORÉ, ainsi que des représentants du corps diplomatique, des organisations internationales, des artistes et des acteurs culturels.

Initiée par le Ministère des Affaires étrangères en collaboration avec le ministère en charge de la Culture, cette exposition s’inscrit dans le cadre de la 4ᵉ édition du Mois du patrimoine burkinabè. Elle vise à promouvoir la richesse des arts plastiques nationaux et à renforcer la diplomatie culturelle du Burkina Faso.

Dans son allocution, le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a salué une initiative qui constitue « un cadre privilégié de promotion du patrimoine culturel burkinabè et de valorisation du génie créateur de nos compatriotes ». Il a également souligné que la culture demeure « un ambassadeur de notre identité, de notre diversité et de nos valeurs ».

Le Ministre a rappelé que, malgré les défis actuels, les artistes burkinabè continuent de magnifier les valeurs d’intégrité, de fraternité et de vivre-ensemble à travers leurs créations. Selon lui, cette exposition offre une opportunité exceptionnelle de faire découvrir aux missions diplomatiques et au public la diversité des arts plastiques burkinabè ainsi que le potentiel économique des industries culturelles et créatives.

Prenant la parole à son tour, la Ministre déléguée a indiqué que la culture constitue aujourd’hui un puissant levier de souveraineté, de dialogue et de coopération entre les peuples. Elle a affirmé que cette exposition représente à la fois « une vitrine du talent burkinabè, un espace de dialogue interculturel et un instrument d’affirmation culturelle ».

Au nom du corps diplomatique, Son Excellence Youssef SLAOUI, Ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina Faso, a salué cette initiative qui met en lumière la vitalité de la création artistique burkinabè et contribue au rapprochement des peuples à travers l’art et la culture.

Cette exposition se déroule les 12 et 13 mai 2026 et rassemble plusieurs œuvres d’artistes burkinabè.