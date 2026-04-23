Un formateur détourne l’argent des groupements féminins

Y.S est un formateur dans les métiers de la transformation agroalimentaire. Il a proposé ses services à des groupements féminins pour des formations dans la fabrication du beurre de karité, des produits cosmétiques et du savon, par l’intermédiaire de S.T, son collaborateur. La formation se déroule en deux phases : une formation théorique et une autre plus pratique. Pour la première formation, chaque groupement a versé à Y.S la somme de 100 000 FCFA. Ce sont 6 associations qui ont souscrit à (…)

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Adaman DRABO