Gestes de premiers secours: des professionnels de médias renforcent leurs capacités

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), en partenariat avec la Croix-Rouge du Burkina Faso (CRBF), a organisé, du 14 au 16 juillet 2026 à Kaya, un atelier de formation sur les gestes de premiers secours au profit des journalistes, communicateurs et activistes de la région des Koulsé.

A l’issue de la formation du 19 novembre 2025 sur les actions humanitaires au profit des journalistes, communicateurs et activistes de la région des Koulsé, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) répond favorablement à une doléance des participants pour le renforcement de leurs capacités sur les Gestes de premiers secours (GPS). Cette formation facilitée par l’Association des journalistes des Koulsé (AJK) auprès du CICR et tenue du 14 au 16 juillet 2026 à Kaya a porté sur plusieurs thématiques de GPS.

Il s’agit, entre autres, de la Position latérale de sécurité (PLS), de l’hémorragie externe, d’une brûlure légère, moyenne et profonde, fractures des membres inférieurs et supérieurs, saignement du nez et de l’oreille, blessure par arme blanche, réanimation cardiaque, étouffement partiel ou total des enfants et adultes, traumatisme crânien avec port de casque, les tests d’une victime d’un Accident vasculaire cérébral (AVC), les techniques d’alerte des secouristes (sapeurs-pompiers).

Ces modules ont été animés par des volontaires de la Croix-Rouge du Burkina Faso (CRBF). La participation active des professionnels de médias a été saluée par les formateurs. « Nous avons senti des participants dévoués qui ont envi d’apprendre. Il y avait de très belle atmosphère en général. Et, je les invite à mettre en pratique les connaissances acquises », a déclaré la volontaire, Mariam Traoré.

A leur tour, les participants ont promis de mettre en pratiques leurs connaissances pour sauver des vies. Ousmane Ouédraogo est le correspondant de la radio Pognéré à Boulsa. « Les gestes appris nous permettront de sauver nos familles ensuite la société toute entière et toute autre personne en situation inconfortable », a-t-il estimé. Même son de cloche pour Parfait Ouédraogo, agent au service de la communication de la Direction régionale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DREPPNF) des Koulsé.

« C’est un sentiment de joie qui m’anime franchement, parce que nous avons été outillés en GPS pour sauver d’abord nos proches ensuite des usagers de la route en cas d’accident. Ayant beaucoup appris, je vais partager cette formation à ma famille, à mes collègues de service et enseignants afin d’élargir ces gestes à différents horizons pour sauver des vies », s’est réjoui Parfait Ouédraogo. Les autorités régionales ont témoigné l’engagement constant du CICR en faveur des populations des Koulsé.

Servir les populations

Pour la Secrétaire générale de la région (SGR), Bernadette Adényo, ces interventions dans les domaines de la protection, de l’assistance et du renforcement des capacités apportent un appui aux communautés affectées par les conséquences de la crise humanitaire et accompagnent les efforts des autorités pour répondre aux besoins des populations. En répondant aux doléances des professionnels de bénéficier d’une formation sur les GPS, la SGR Adényo a salué la qualité de dialogue entre les acteurs humanitaires et les journalistes ainsi que la volonté commune de renforcer les compétences au service des populations.

« Camarades journalistes, je voudrais saisir cette occasion pour saluer le travail remarquable que vous accomplissez au quotidien. Par votre présence sur le terrain, vous informez nos concitoyens, rendez compte des réalités vécues par les populations et contribuez à nourrir le débat public. Je vous encourage à poursuivre cette mission avec professionnalisme », a félicité Bernadette Adényo. Pour elle, cette formation constitue un atout supplémentaire dans l’exercice de la profession de journalisme. « Cette formation vous permet d’être mieux préparés à réagir face à l’urgence, en toute sécurité, dans l’attente d’une prise en charge par les services compétents. Cette compétence à acquérir sera utile pour vos familles, proches et communautés », s’est convaincu la SGR Adényo. C’est pourquoi, elle a traduit sa reconnaissance au CICR et à la CRBF pour cette initiative.

Emil SEGDA

Segda9emil@gmail.com