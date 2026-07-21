A Ouagadougou, les routes sont devenues, au fil du temps, des théâtres d’incivisme. Insultes, coups de klaxons agressifs, etc., sont des choses que vivent les usagers de la route au quotidien. Ces derniers s’affrontent dans un climat tendu. Aussi, les provocations et les manœuvres dangereuses, comme « couper » la route aux autres traduisent un manque criant de courtoisie. Force est de reconnaître que cette situation fragilise la sécurité routière et accentue les risques d’accidents. C’est le lieu de rappeler que les usagers de la route doivent prendre rapidement conscience en respectant le Code de la route, à faire preuve de tolérance et de prudence. Les parents sont, par ailleurs, invités à faire des efforts pour apprendre aux enfants la bonne conduite en circulation en particulier et dans la société en général. C’est une évidence que les bons comportements en circulation protègent des vies.

Aude Frederique ROUAMBA (Stagiaire)