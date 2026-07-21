Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso: l’Union interparlementaire salue un travail « formidable »

En visite officielle au Burkina Faso, la présidente de l’Union interparlementaire (UIP), Tulia Ackson, a rencontré, le mardi 21 juillet 2026, à Ouagadougou, quatre membres du gouvernement pour échanger autour de la lutte contre le terrorisme et mieux appréhender les acquis en matière de réinstallations des populations jadis déplacées.

Les efforts déployés par le Burkina ces dernières années pour lutter efficacement contre le terrorisme, relancer l’économie et consolider le vivre-ensemble séduisent l’Union interparlementaire. A quelques jours de la fin de son séjour burkinabè, la présidente de l’Union interparlementaire, Tulia Ackson, a échangé, le mardi 21 juillet 2026, avec les ministres chargés de la Guerre, le général de division, Célestin Simporé, des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala et de la Famille, le lieutenant-colonel, Pélagie Kabré, à Ouagadougou.

Avec ces quatre membres du gouvernement et d’autres experts et parlementaires nationaux, la présidente de l’UIP a pu toucher du doigt, l’engagement des autorités actuelles, de concert avec celles de l’Alliance des Etats du Sahel, dans la lutte commune contre les forces terroristes. Selon l’hôte du jour, le Burkina Faso a fait un grand progrès remarquable en ce qui concerne la reconquête du territoire et la protection des populations contre les ennemis de la République. « Je tiens à saluer particulièrement le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dont la vision et l’engagement ont permis de garder le Burkina sécurisé et fréquentable. Je passe actuellement un agréable séjour en toute quiétude », a fait savoir Tulia Ackson.

Elle a, par ailleurs, reconnu le sursaut patriotique dont a fait montre le Burkinabè et notamment les forces combattantes déplo-yés sur les différents théâtres des opérations et qui a consacré l’accalmie constatée. En ce qui concerne le volet social, elle a indiqué que les efforts dans le domaine de la réinstallation des populations dans leurs localités de départ sous la pression des groupes terroristes sont à saluer. Mieux, elle a fait une mention spéciale au gouvernement qui a su apporter aux populations réinstallées, les services sociaux de base et toutes les commodités qui vont avec la reprise de la vie et de l’économie dans les zones touchées autrefois. « Je suis confiante et j’ai grand espoir que cette guerre sera gagnée par les pays de l’AES en général. Pour le cas du Burkina, un pas important est déjà franchi au grand bonheur des populations », a reconnu la patronne de l’union interparlementaire.

Wanlé Gérard COULIBALY