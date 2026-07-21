Prix panafricain Dr Samia Suluhu Hassan : 16 Burkinabè en lice

16 personnalités ont été retenues pour représenter le Burkina Faso au Prix panafricain du leadership Dr Samia Suluhu Hassan dont la cérémonie de distinction se tiendra du 29 au 31 octobre 2026 en Tanzanie. C’est ce qu’a ouï dire Kantigui, de sources émanant du ministère de la Famille et de la Solidarité. L’informateur de Kantigui précise qu’une délégation de Leading Women of Africa (LWA) Burkina Faso, conduite par sa présidente, Adissa Sokoto a, à cet effet, été reçue par la ministre chargée de la Famille, le lieutenant-colonel, Passowendé Pélagie Kabré, vendredi 17 juillet 2026. Il a été dit à Kantigui (…)

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Kantigui

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