Interdiction de refouler des patients sans évaluation clinique préalable

Il est tombé dans l’oreille de Kantigui que conformément à leurs obligations en matière d’accueil et de prise en charge des patients dans les services d’urgence, il est désormais formellement interdit aux établissements de santé de refouler ou d’orienter un patient vers une autre structure sans une évaluation clinique préalable. Selon une circulaire du ministère de la Santé dont Kantigui a pris connaissance, la saturation des services ou l’indisponibilité de lits ne peuvent justifier ce refus. « Le transfert, lorsqu’il est nécessaire, doit intervenir après stabilisation du patient », précise la note qui estime que par conséquent, aucun patient en situation d’urgence ne doit se voir refuser des soins au seul motif qu’il ne dispose pas d’une fiche de (…)

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